Jennifer Lopez không muốn chia tay Ben Affleck lần hai

Jennifer Lopez cho rằng sẽ không có chuyện chia tay tài tử Ben Allleck ở lần tái hợp vì đã đủ trưởng thành để hiểu tình yêu.

Trong bài phỏng vấn quảng bá phim Marry Me đăng tải trên Rolling Stone hôm 7/2, Lopez nói khi được hỏi về bạn trai: "Nếu nghĩ đến việc có thể tan vỡ lần nữa, chúng tôi đã không quay lại với nhau. Cả hai cảm thấy tìm lại được một điều cực kỳ quan trọng. Cách chúng tôi bảo vệ mối quan hệ, tận hưởng cuộc sống cùng nhau như hiện tại đến từ sự cân bằng cả hai đang có, từ kinh nghiệm và trí tuệ tích lũy nhiều năm qua".

Jennifer Lopez chụp ảnh thời trang ở tuổi 53. Ảnh: Rolling Stone

Ngôi sao Marry Me cũng giải thích lý do chia tay trong quá khứ: "Thật hài hước vì tôi và Ben từng yêu nhau say đắm. Đó là một trong những quãng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi. Tuy nhiên, chúng tôi cũng chịu nhiều lời đám tiếu từ công chúng, điều đã dần phá hoại mối quan hệ từ bên trong. Lúc đó, chúng tôi quá trẻ để hiểu được điều gì mới thực sự quan trọng".

Jennifer Lopez và Ben Affleck từng đính hôn năm 2002, được nhiều người đặt biệt danh "Bennifer". Mối tình từng được chú ý bậc nhất Hollywood trước khi họ chia tay tháng 1/2004, vài ngày trước lễ cưới. Năm 2017, Jennifer Lopez thổ lộ mất hai năm để quên đi nỗi đau tan vỡ sau khi hủy hôn với Affleck.

Cặp sao tái hợp giữa năm 2021, vài tháng sau khi Lopez hủy hôn cựu danh thủ bóng chày Alex Rodriguez. Hai người thường xuyên đi du lịch, ăn tối cùng các con riêng của nhau. Ca sĩ nói trong cuộc phỏng vấn trên Apple TV hồi tháng 7/2021: "Tôi đang rất hạnh phúc. Tôi biết nhiều người tò mò rằng tôi thế nào, có ổn không. Đây là câu trả lời. Tôi chưa từng hạnh phúc hơn thế".