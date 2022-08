Jennifer Lopez chỉ trích khách dự đám cưới

Ca sĩ Jennifer Lopez bức xúc khi một khách mời quay trộm cảnh cô hát tặng Ben Affleck trong đám cưới và bán lại cho các kênh truyền thông.

Theo People, ngày 29/8, giọng ca On The Floor lên tiếng sau khi biết đoạn video cô hát tặng chồng trong tiệc cưới ở Georgia tuần trước bị bán cho tờ TMZ: "Đó là hành động trái phép. Ai đó đã lợi dụng khoảnh khắc riêng tư của chúng tôi. Tôi không rõ người ta lấy đoạn video đó từ đâu vì đã yêu cầu khách mời ký cam kết bảo mật và đề nghị không chia sẻ hình ảnh".

Jennifer Lopez (cầm micro) hát tặng Ben Affleck trong lễ cưới. Ảnh: TMZ

Lopez nói thêm: "Những điều riêng tư tôi muốn công bố sẽ được đăng trên website Onthejlo. Tôi sẽ làm điều đó khi cảm thấy sẵn sàng. Đoạn video đó không có sự cho phép của chúng tôi và được bán để kiếm tiền. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Tôi yêu mọi người!".

Trong đoạn video trên TMZ, Ben Affleck ngồi trên ghế lắng nghe vợ hát tặng ca khúc mới - Can't Get Enough. Nội dung lấy cảm hứng từ mối tình của hai người. Trong đó, Lopez viết: "Em có thể cảm thấy niềm đam mê trong đôi mắt anh. Em vẫn luôn yêu anh". Ben Affleck cũng cùng vợ hát đoạn điệp khúc của bài.

Jennifer Lopez và Ben Affleck từng đính hôn năm 2002, được nhiều người đặt biệt danh "Bennifer". Mối tình được chú ý bậc nhất Hollywood trước khi họ chia tay tháng 1/2004, vài ngày trước lễ cưới. Năm 2017, Jennifer Lopez thổ lộ mất hai năm để quên đi nỗi đau tan vỡ sau khi hủy hôn với Affleck.

Cặp sao tái hợp giữa năm 2021, sau khi Lopez hủy hôn cựu danh thủ bóng chày Alex Rodriguez. Cả hai mua căn nhà trị giá 50 triệu USD tại Bel Air, bang California. Mẹ con Jennifer Lopez đã chuyển tới đây sống. Trước đó, họ định cư ở Miami. Ben Affleck phải sống ở bang California để nuôi con chung với vợ cũ Jennifer Garner. Tài tử cầu hôn Jennifer Lopez hồi đầu tháng 4 và được cô đồng ý.

Jennifer Lopez và Ben Affleck hôn trong ngày cưới Jennifer Lopez hôn Ben Affleck khi chuẩn bị cho lễ cưới ở Georgia. Video: Daily Mail

Phương Mai (theo People)