Jennifer Lawrence từng suýt hủy đám cưới phút chót

Minh tinh Jennifer Lawrence biết ơn vì không hủy đám cưới với nhà sưu tập nghệ thuật Cooke Maroney.

Theo Pagesix, ngày 3/11, Lawrence tiết lộ từng nghĩ đến chuyện hủy đám cưới trong quá trình đóng phim Causeway (2019). Diễn viên cho biết nhập tâm vào nhân vật mắc chứng sợ những mối quan hệ lâu dài. Dự án ảnh hưởng lớn tới tâm lý cô trong giai đoạn đó. "Tôi thực sự hạnh phúc vì không hoảng sợ, hủy đám cưới và bỏ chạy. Tôi sẽ không bao giờ bị hạ gục!".

Jennifer Lawrence (trái) và Cooke Maroney kết hôn hồi tháng 10/2019. Ảnh: Splashnews

Jennifer Lawrence và Cooke Maroney gặp nhau mùa hè năm 2018 thông qua bạn chung là Laura Simpson, đính hôn hồi tháng 2. Cooke nổi trong giới sưu tập tranh tại New York, là giám đốc một gallery trên đường Gladstone. Anh thân thiết với nhiều người nổi tiếng, trong đó có Paris Hilton.

Hai người làm đám cưới hồi tháng 10/2019 tại lâu đài Belcourt Of Newport trên đảo Aquidneck thuộc bang Rhode Island (Mỹ). Khoảng 150 khách tới chúc phúc, gồm nhiều ngôi sao như: Adele, Emma Stone, Bradley Cooper, Sienna Miller... Lawrence và Maroney đón con trai đầu lòng Cy hồi tháng 2.

Jennifer Lawrence, sinh năm 1990, được biết đến qua series phim X-men, The Hunger Games. Năm 2013, cô đoạt giải Oscar "Nữ diễn viên chính xuất sắc" với phim Silver Linings Playbook. Cô tái xuất màn ảnh trong bom tấn Don't Look Up (2021) sau gần hai năm nghỉ ngơi, chăm lo gia đình.

Trailer "Don't Look Up". Trailer "Don't Look Up". Video: Netflix

Phương Mai (theo Pagesix)