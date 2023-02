Jennifer Lawrence thất vọng vì cát-xê thấp hơn Leonardo

Minh tinh Jennifer Lawrence cho rằng phải nhận lương thấp hơn Leonardo DiCaprio chỉ vì cô là phụ nữ.

Ngày 20/2, nguồn tin của Unilad cho biết Jennifer Lawrence không hài lòng khi phát hiện đồng nghiệp nam nhận khoản cát-xê 30 triệu USD - nhiều hơn cô 5 triệu USD khi cùng đóng chính phim hài Don't Look Up của đạo diễn Adam McKay. Hai người vào vai cặp nhà khoa học phát hiện một thiên thạch sắp đâm vào Trái Đất, có thể dẫn đến tận thế.

Jennifer Lawrence (trái) và Leonardo DiCaprio trong buổi công chiếu "Don't Look Up" năm 2021. Ảnh: FilmMagic

Jennifer Lawrence và Leonardo DiCaprio đều là những diễn viên có mức cát-xê cao nhất Hollywood. Minh tinh từng góp mặt trong nhiều loạt phim ăn khách như The Hunger Games, X-men... Trong khi đó, Leo được mệnh danh "bảo chứng phòng vé" của Hollywood, hiếm khi có dự án thất bại tại rạp trong khoảng một thập niên gần đây.

Lawrence từng đề cập việc bị lương thấp hơn Leo trong bài phỏng vấn trên tạp chí Vogue số tháng 10/2022: "Vấn đề là cố gắng bao nhiêu, tôi cũng không thể được trả lương nhiều như anh ấy. Vì tôi là phụ nữ hay sao?".

Năm 2014, diễn viên đề cập việc cô và minh tinh Amy Adams có cát-xê thấp hơn các nam chính Christian Bale và Bradley Cooper trong American Hustle. "Khi dữ liệu mạng của Sony bị hack và lộ ra việc tôi bị trả thấp hơn những đồng nghiệp là đàn ông, tôi không tức giận hãng phim. Tôi tức giận với chính mình", diễn viên viết trên trang cá nhân.

Jennifer Lawrence, sinh năm 1990, được biết đến qua series phim X-men, The Hunger Games. Năm 2013, cô đoạt giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc với phim Silver Linings Playbook. Cô tái xuất màn ảnh trong bom tấn Don't Look Up (2021) sau gần hai năm nghỉ ngơi, chăm lo gia đình.

Don't Look Up Teaser Trailer "Don't Look Up". Video: Netflix

Phương Mai (theo Unilad)