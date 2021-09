Jennifer Lawrence lộ bụng bầu

MỹDiễn viên Jennifer Lawrence lần đầu để lộ bụng bầu khi đi ăn trưa hôm 9/9.

Lawrence diện quần yếm hoa với dép quai hậu bằng nhựa đặc trưng của thập niên 1980. Tạp chí Harper's Bazaar khen người đẹp sành điệu và tràn đầy năng lượng. Theo các bức ảnh được chụp trên đường phố, khán giả đoán cô mang bầu ở giai đoạn đầu của thai kỳ.

Jennifer Lawrence diện phong cách vintage với kính mắt mèo trên phố. Cô đi kiểu dép nhựa được Gucci lăng xê trở lại từ năm 2016 và bùng nổ vào năm 2018. Ảnh: Backgrid

Nữ diễn viên ăn trưa với một người bạn tại một quán ăn ở trung tâm thành phố. Ngôi sao gọi một chiếc bánh mì kẹp phô mai nướng, súp cà chua, vài cánh gà, khoai tây chiên và salad.

Đại diện của Lawrence nói với Pagesix cô đang mong đợi con đầu lòng với chồng - chủ phòng tranh nghệ thuật Cooke Maroney. Đôi vợ chồng gặp nhau mùa hè năm 2018 thông qua bạn chung Laura Simpson, kết hôn hồi tháng 10/2019 tại dinh thự Belcourt of Newport nổi tiếng ở Rhode Island.

Jennifer Lawrence, sinh năm 1990, được biết đến qua series phim X-men, The Hunger Games. Năm 2013, cô đoạt giải Oscar "Nữ diễn viên chính xuất sắc" với phim Silver Linings Playbook. Sắp tới, cô tái xuất màn ảnh trong bom tấn Don't Look Up cùng Leonardo DiCaprio sau gần hai năm nghỉ ngơi, chăm lo gia đình. Cooke Maroney nổi trong giới sưu tập tranh tại New York, là giám đốc một gallery trên đường Gladstone. Anh thân thiết với nhiều người nổi tiếng, trong đó có Paris Hilton.

Họa Mi (theo Pagesix)