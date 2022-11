Jennifer Lawrence hối hận vì không nghe lời Adele

Jennifer Lawrence tiết lộ bạn thân Adele từng khuyên cô đừng nhận vai chính trong "Passengers" (2016), dự án bị đa phần giới phê bình chê.

Theo E News, Lawrence nói trong cuộc phỏng vấn đăng tải hôm 2/11: "Cô ấy nói cảm thấy phim đề tài vũ trụ đang dần bão hòa, giống trường hợp các bộ phim về ma cà rồng lúc đó. Tôi đáng lẽ nên nghe lời Adele".

Jennifer Lawrence trong "Passenger". Ảnh: Sony

Sau khi dự án không nhận phản hồi tích cực, Lawrence cho biết tiếp nhận những lời phê bình. Không phải lần đầu ngôi sao sinh năm 1990 thừa nhận Passengers là sai lầm trong sự nghiệp. Trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair năm 2021, cô giải thích lý do ngừng diễn xuất trong vài năm: "Tôi không cho ra những dự án chất lượng. Tôi nghĩ mọi người phát ngán với mình. Tôi cũng phát ngán bản thân. Giai đoạn đó, tôi cảm thấy không thể làm điều gì một cách đúng đắn".

Passengers là một trong những bom tấn của Hollywood theo trào lưu làm phim đề tài vũ trụ. Jennifer Lawrence và Chris Pratt vào vai một cặp được đưa vào trạng thái ngủ đông và phóng ra ngoài không gian. Tuy nhiên, cô tỉnh giấc trước 90 ngày so với kế hoạch. Trong thời gian này, hai người làm quen và dần nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, đó cũng là lúc nhân vật của Lawrence phát hiện những bí mật đáng sợ về chuyến đi.

Cảnh hành động trong 'The Hunger Games' Jennifer Lawrence diễn cảnh hành động trong "The Hunger Games". Video: Lionsgate

Dự án thu 303,1 triệu USD tại phòng vé, trên ngân sách khoảng 150 triệu USD. Các chuyên gia nhận xét phim không thành công về mặt thuơng mại, chỉ dừng ở mức hòa vốn. Nhiều nhà phê bình đánh giá thấp tác phẩm, xếp hạng "cà chua thối" trên Rotten Tomatoes với điểm trung bình 30% tích cực.

Jennifer Lawrence, sinh năm 1990, được biết đến qua series phim X-men, The Hunger Games. Năm 2013, cô đoạt giải Oscar "Nữ diễn viên chính xuất sắc" với phim Silver Linings Playbook. Cô tái xuất màn ảnh trong bom tấn Don't Look Up (2021) sau gần hai năm nghỉ ngơi, chăm lo gia đình.

Adele (phải) đi chơi cùng Jennifer Lawrence năm 2019. Ảnh: Jennifer Lawrence Instagram

Diễn viên là bạn thân của Adele, thường đi chơi chung tại New York và Los Angeles. Khi mới chia tay chồng năm 2019, Adele đến gặp Lawrence tâm sự, đi nghe nhạc...

Phương Mai (theo E News)