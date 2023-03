Jennifer Aniston: 'Nhiều Gen Z không thích Friends'

Jennifer Aniston nói phim hài ngày càng khó thực hiện, ví dụ series "Friends" làm mất lòng nhiều khán giả trẻ hiện nay.

Ngày 29/3, Aniston nói với AP trong cuộc phỏng vấn nhân dịp quảng bá phim mới: "Có cả một thế hệ mới - những bạn trẻ - xem lại các tập Friends và cảm thấy bị xúc phạm. Có những chi tiết là vô tình và một số đáng lẽ ra nên được cân nhắc kỹ hơn. Nhưng tôi nghĩ lý do là thời đó chưa nhạy cảm như hiện nay".

Jennifer Aniston trong tour quảng bá phim mới "Murder Mystery 2". Ảnh: Film Magic

Diễn viên cho biết các nhà làm phim hài ngày càng gặp nhiều thử thách. "Bạn phải rất cẩn thận. Điều đó thật khó vì bản chất của hài kịch là châm biếm chính con người và cuộc sống. Trong quá khứ, bạn có thể trêu đùa những người bảo thủ. Nó đơn giản là cho người ta biết họ kỳ cục đến mức nào. Bây giờ, ta không được phép làm như vậy nữa", Aniston nói thêm.

Friends lên sóng lần đầu ở đài NBC ngày 22/9/1994 và kết thúc ngày 6/5/2004, được xem là tượng đài của dòng phim sitcom (hài tình huống). Nội dung kể về cuộc sống một nhóm bạn sáu người tại New York. Series vẫn có sức hút mạnh mẽ với đông đảo khán giả thế giới, là chương trình nổi tiếng nhất trên hệ thống Netflix dù được phát hành từ hơn 25 năm trước.

Jennifer Aniston trong vai Rachel Green của series "Friends". Ảnh: ABC

Theo Insider, gần đây, bộ phim nhận nhiều chỉ trích như việc dàn diễn viên thiếu đa dạng sắc tộc và nhiều tình tiết phản cảm. Năm 2020, Lisa Kudrow - đóng vai Phoebe - gây chú ý khi phát biểu Friends sẽ không thể tuyển toàn bộ ngôi sao da trắng đóng chính nếu được sản xuất trong bối cảnh ngày nay. Nhiều diễn viên da màu được mời đóng các vai phụ như Lauren Tom, Gabrielle Union, Mark Consuelos, Aisha Tyler hay Craig Robinson. Trong đó, Aisha Tyler - vai Charlie Wheeler - có thời lượng lên sóng nhiều nhất với chín trên tổng số 236 tập.

Trailer Friends Reunion Dàn diễn viên chính "Friends" hội ngộ trong chương trình đặc biệt năm 2021. Video: HBO Max

Sau thành công của series Friends, Jennifer Aniston nhanh chóng trở thành sao hạng tại A Hollywood và chuyển sang đóng phim điện ảnh. Cô thành công với các tác phẩm hài lãng mạn như The Break-up (2006), Marley & Me (2008), Just Go With It (2011). Năm 2019, cô trở lại đóng phim truyền hình sau 15 năm với series The Morning Show, đoạt một giải SAG hạng mục nữ chính phim truyền hình.

Đạt Phan