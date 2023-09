Jennifer Aniston dưỡng da bằng tinh trùng cá hồi

Diễn viên Mỹ Jennifer Aniston cho biết giữ làn da trẻ lâu một phần nhờ tiêm tinh trùng cá hồi lên mặt.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Wall Street Journal cuối tháng 8, Jennifer nói về bí quyết giữ gìn thanh xuân. Cô cho biết thử mọi phương pháp để giúp làn da căng mịn. "Tôi được một chuyên gia thẩm mỹ gợi ý cách làm đẹp này. Khi đó, tôi đã ngạc nhiên hỏi rằng 'Bạn nói nghiêm túc hả? Làm cách nào lấy được 'tinh trùng cá hồi' và tiêm cho tôi?'", cô nói.

Jennifer Aniston diện váy lưới của Versace, dự buổi ra mắt "Murder Mystery 2" tại Los Angeles hồi tháng 3. Ảnh: AFP

Theo tiến sĩ Kenneth Beer, bác sĩ da liễu thẩm mỹ ở West Palm Beach, Florida, từ lâu, tinh trùng cá hồi là sản phẩm làm đẹp da phổ biến ở Hàn Quốc. DNA chiết xuất từ tinh trùng cá hồi có đặc tính tái tạo kết cấu da, tăng quá trình luân chuyển tế bào, từ đó giúp da săn chắc, bảo vệ khỏi tia UV, ngăn ngừa nếp nhăn.

Tuy vậy, phương pháp này gây tranh cãi về tác dụng và độ an toàn. Theo các chuyên gia, để tránh nhiễm trùng và nhiều rủi ro, mọi người cần phải tìm hiểu kỹ và phải đến những cơ sở y tế được cấp phép sử dụng tiêm DNA cá hồi.

Jennifer Aniston tập luyện giữ dáng Jennifer Aniston tập luyện giữ dáng. Video: Instagram Jennifer Aniston

Ở tuổi 53, Jennifer Aniston giữ dáng với chế độ nhịn ăn gián đoạn 16:8 - nhịn trong 16 giờ và ăn trong 8 giờ còn lại. Ngôi sao Friends theo đuổi chế độ eat clean, chú trọng nguồn thực phẩm giàu protein, ít chất béo như cá, trái cây tươi, các loại quả mọng, rau xanh. Vào ngày chủ nhật, Jennifer cho phép bản thân thả lỏng, mời bạn bè tới nhà ăn uống tự do. Cô thường làm món bánh mì kẹp thịt đãi bạn.

Diễn viên còn chăm chỉ tập luyện để hình thể săn chắc. Theo Women's Health, cô tập thể dục năm ngày một tuần với yoga và các bài tập đơn giản: 15 phút đạp xe, 15 phút chạy bộ trên máy và 15 phút trên máy tập kết hợp cả chân lẫn tay.

Jennifer Aniston, 54 tuổi, là diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Sau thành công của series Friends, cô nhanh chóng trở thành sao hạng A tại Hollywood và chuyển sang đóng phim điện ảnh. Cô thành công với các tác phẩm hài lãng mạn như The Break-up (2006), Marley & Me (2008), Just Go With It (2011). Năm 2019, cô trở lại đóng phim truyền hình với series The Morning Show và nhận một giải Quả Cầu Vàng.

