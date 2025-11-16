Jennifer Aniston đi ăn tối cùng bạn trai mới

MỹJennifer Aniston và huấn luyện viên cuộc sống Jim Curtis - bạn trai kém cô sáu tuổi - có buổi hẹn hò đôi ở Los Angeles.

Diễn viên Friends xuất hiện ở một nhà hàng với sơ mi và áo khoác đen, tối 14/11 giờ địa phương. Curtis mặc đồng điệu với áo thun đen và quần nâu. Đi cùng họ là vợ chồng Jamie Mizrahi - bạn thân và cũng là stylist gắn bó lâu năm của Aniston.

Jennifer Aniston (trái) và bạn trai đến nhà hàng ở Los Angeles. Ảnh: Backgrid

Trên People, một nguồn tin cho biết Aniston rất ngưỡng mộ bạn trai, thường nhắc đến năng lượng tích cực của Curtis trong các cuộc trò chuyện cùng bạn bè. Cô trân trọng công việc của anh vì giúp nhiều người vượt qua áp lực, tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống. Curtis được mô tả là người tử tế, điềm tĩnh và tạo cho Aniston cảm giác bình yên.

Aniston và Curtis lần đầu được bắt gặp bên nhau trên du thuyền ở Tây Ban Nha hồi tháng 7. Đầu tháng 11, diễn viên chính thức công khai mối quan hệ khi đăng ảnh hai người dịp sinh nhật lần thứ 50 của Curtis, kèm lời nhắn: "Chúc mừng sinh nhật tình yêu của em. Thương mến".

Từ khi vướng tin, tuy không ai xác nhận chuyện tình cảm, cả hai thường xuyên gặp nhau. Tháng 8, họ có buổi hẹn hò đôi với diễn viên Courteney Cox và Johnny McDaid - bạn trai lâu năm của Cox, ở California. Đầu tháng 9, Curtis dự buổi ra mắt phim mới của bạn gái nhưng không xuất hiện chung khung hình. Cũng trong tháng đó, Aniston lần đầu đăng ảnh người yêu trong bài viết "cảm ơn mùa hè", nhưng không lộ mặt anh.

Theo People, cặp sao quen biết nhau nhờ một người bạn giới thiệu, phát triển từ tình bạn. Jim Curtis vừa là huấn luyện viên cuộc sống (life coach) vừa là tác giả. Anh từng xuất bản sách về chủ đề self-help, chăm sóc sức khỏe tinh thần. Người đẹp đã đọc tác phẩm của bạn trai, cảm thấy gần gũi với công việc của anh.

Jennifer Aniston trong vai Rachel Green của Friends Jennifer Aniston đóng vai Rachel trong series "Friends". Video: NBC

Jennifer Aniston, 56 tuổi, trở thành sao hạng A Hollywood sau thành công của series Friends, sau đó chuyển sang đóng phim điện ảnh. Cô nổi tiếng với các tác phẩm hài lãng mạn như The Break-up (2006), Marley & Me (2008), Just Go With It (2011).

Năm 2019, cô trở lại đóng phim truyền hình sau 15 năm với series The Morning Show, đoạt một giải SAG Awards hạng mục Nữ chính phim truyền hình. Sắp tới, cô trở lại màn ảnh với dự án truyền hình I'm Glad My Mom Died, dựa trên hồi ký bán chạy của diễn viên Jennette McCurdy. Ngoài diễn xuất, cô thành lập hãng chăm sóc tóc Lolavie.

Trước khi yêu Jim Curtis, Jennifer Aniston trải qua hai đời chồng. Năm 2000, cô kết hôn Brad Pitt, ly hôn sau 5 năm bên nhau. Năm 2015, cô đi bước nữa với tài tử Justin Theroux nhưng hôn nhân kéo dài ba năm. Về sau, nghệ sĩ hầu như không công khai chuyện tình cảm.

Cát Tiên (theo People)