Jennifer Aniston - bóng hồng kiên cường của Hollywood

Tuổi thơ bất hạnh, hai lần ly hôn, Jennifer Aniston học cách chấp nhận bản thân.

Mang lại tiếng cười cho khán giả qua vai Rachel trong phim hài kinh điển Friends, minh tinh 54 tuổi trải qua nhiều nỗi đau trong cuộc sống. Theo AFP, cô cho biết mất một thời gian dài học cách chấp nhận điều không may xảy ra với bản thân.

Nhân vật Rachel trong "Friends". Ảnh: The Movie Database

Aniston sinh ra trong gia đình có cha mẹ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Cha của minh tinh, ông John Aniston, thủ vai Victor Kiriakis trong loạt phim truyền hình ăn khách Days of Our Lives của đài NBC suốt 37 năm. Mẹ của cô, bà Nancy Dow, là người mẫu kiêm diễn viên.

Minh tinh trải qua tuổi thơ không êm đẹp khi cha mẹ ly hôn lúc cô tròn 10 tuổi. Năm 1978, sau khi trở về nhà từ buổi tiệc sinh nhật của bạn, mẹ Aniston nói cha cô bận việc bên ngoài và sẽ quay về.

Tuy vậy, ông John không trở về nhà. Diễn viên nói trong cuộc phỏng vấn với Rolling Stone năm 1999: "Đó là khoảng thời gian đau buồn trong đời tôi".

Bà Dow tìm mọi cách khiến con gái yêu nghề mẫu, dù những gì minh tinh mong mỏi chỉ là được mẹ quan tâm. Trong phỏng vấn với Allure vào tháng 12/2022, cô nói: "Tôi nghĩ ly hôn khiến mẹ thay đổi. Thời đó, không có dịch vụ tư vấn tâm lý, mẹ tôi sống với nỗi đau kéo dài. Dù vẫn còn tổn thương từ quá khứ, tôi đã tha thứ cho cha mẹ".

Minh tinh có khoảng thời gian gần một thập niên không nói chuyện với mẹ, không mời bà dự đám cưới của cô với tài tử Brad Pitt hồi năm 2000. Tháng 9/1999, bà Dow ra mắt hồi ký From Mother and Daughter to Friends: A Memoir, kể về mâu thuẫn giữa bà và con gái.

Theo US Magazine, minh tinh và mẹ hòa giải vào năm 2016. Cùng năm, bà Dow mất do biến chứng từ những cơn đột quỵ. Bốn năm sau, cha của Aniston qua đời.

Tương tự cha mẹ, Aniston không có hôn nhân trọn vẹn. Cô và Brad Pitt ly dị sau bảy năm cưới, khi Pitt vướng tin đồn ngoại tình Angelina Jolie. Aniston còn bị truyền thông tung tin không muốn sinh con.

Minh tinh kết hôn lần hai với diễn viên Justin Theroux vào năm 2015. Ba năm sau, cả hai ly dị do những khác biệt về lối sống, theo ET.

Aniston tại buổi ra mắt phim "Murder Mystery" ở Los Angeles vào tháng 6/2019. Ảnh: AFP

Dù đời sống cá nhân không suôn sẻ, Aniston không ngừng phát triển sự nghiệp. Sau khi đóng nhiều vai nhỏ những ngày chập chững vào nghề, năm 1994, Aniston được trao vai Rachel trong phim truyền hình Friends, bước ngoặt biến cô trở thành một trong những diễn viên được trả lương cao nhất Hollywood.

Năm 2019, minh tinh trở lại đóng phim truyền hình sau 15 năm khi góp mặt trong The Morning Show. Tại lễ trao giải Hiệp hội Diễn viên Mỹ (Screen Actors Guild Awards) năm 2020, cô nhận giành chiến thắng ở hạng mục Nữ chính phim truyền hình.

Trailer phim 'Murder Mystery 2' Trailer phim "Murder Mystery 2" (Aniston xuất hiện ở giây 10). Video: Netflix

Ở tuổi 54, thay vì chạy theo các xu hướng sống mới, minh tinh chọn lối riêng, tìm đến thiền. Theo Aniston, thiền giúp tâm trí con người thoải mái và có lòng tin vào cuộc sống

Khi được hỏi liệu bản thân còn sẵn sàng đón nhận tình yêu, minh tinh cho biết: "Tôi không còn hứng thú yêu đương, dù vẫn muốn ai đó vỗ về khi mệt mỏi. Tôi trải qua những điều tồi tệ lúc 30-40 tuổi. Tuy vậy, tôi biết ơn vì những điều đó giúp tôi là người như hiện tại".

Aniston không thích mạng xã hội vì cho rằng chúng có ảnh hưởng tiêu cực. Cô nói với Vogue vào năm 2017: "Tôi sợ cảm giác bất an và phẫn nộ mỗi khi đọc bình luận".

Hiện tại, Jennifer Aniston có cuộc sống yên bình cùng hai chú chó tên Clyde và Chesterfield ở Los Angeles, Mỹ. Cô nói với Allure: "Nhiều năm, tôi che giấu việc thụ tinh ống nghiệm để mong có con. Tôi thu mình vì sợ sự soi mói. Thế giới này đầy rẫy lời giả dối, do đó, tôi quyết định nói ra sự thật. Giờ đây, tôi thấy như vừa tỉnh sau giấc ngủ đông. Tôi chẳng còn gì để giấu".

Quốc Bảo