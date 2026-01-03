Jennie (30 tuổi, nhóm Blackpink) nói luôn thấy như ở giai đoạn khởi đầu, háo hức khám phá và có nhiều ý tưởng cho năm mới 2026.

Jennie: 'Tôi như đứa trẻ chập chững bước ra thế giới' Jennie đến Los Angeles, Mỹ tháng 12 năm ngoái để chụp trang bìa, trả lời phỏng vấn tạp chí V. Trong loạt ảnh mới, Jennie để tóc bob ngắn táo bạo, lộ phần cổ, tạo vẻ ngoài cổ điển nhưng vẫn sành điệu, gợi nhớ phong cách thập niên 1960. Ảnh: V Magazine

Ca sĩ được chọn là nhân vật trang bìa V Magazine số đặc biệt - V158 Spring Preview 2026 (tháng 1/2026), nói về chủ đề quyền kiểm soát sáng tạo, quyền tự viết câu chuyện của chính mình và sự tự do khi luôn có thể bắt đầu lại. Ở phần mào đầu, tạp chí V giới thiệu: "Danh tiếng không làm tan biến vẻ bí ẩn của Jennie, thay vào đó mang đến cho cô những công cụ mới để định hình nét bí ẩn ấy".

"Tôi thấy mình như đứa trẻ đang chập chững bước ra thế giới. Tôi đã nói điều này vào năm ngoái, trước khi ra mắt album Ruby", cô nhắc lại và lý giải bản thân luôn háo hức, đón chờ mọi khả năng sẽ đến trong sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Ca sĩ hoài niệm lần đầu xuất hiện trước khán giả. Ngày 10/4/2012, YG Entertainment tung ảnh với tiêu đề Who’s that girl (Cô gái ấy là ai?), thông báo nhóm nhạc nữ mới sắp ra mắt. Nữ sinh nhìn lệch khỏi ống kính, diện sơ mi caro hồng - trắng, mái tóc đen điểm những sợi nâu đỏ. Một tháng sau, video dài một phút 36 giây được đăng trên YouTube, hút đến 24 triệu lượt xem, ghi lại cảnh các thực tập sinh nhảy múa trong bóng tối, ngoại trừ một cô gái được chiếu sáng bởi ánh đèn sân khấu hẹp. Dù không rõ mặt, cô gây chú ý với động tác nhảy chính xác, cuốn hút.

Danh tính cô gái bí ẩn sau đó được xác nhận là Jennie Kim, thực tập sinh 16 tuổi, thông thạo tiếng Hàn, Anh và Nhật. Sau 13 năm từ thời điểm ấy, Jennie trở thành một trong những nữ nghệ sĩ nổi tiếng toàn cầu, có 89 triệu người theo dõi trên Instagram. "Dù xuất hiện dày đặc trước công chúng, ở nhiều khía cạnh, Jennie vẫn khó nắm bắt như cô gái đứng trong bóng tối của đoạn teaser năm nào", tạp chí V bình luận.

Jennie diện trang phục, phụ kiện Chanel. Ảnh: V Magazine

Jennie nhấn mạnh đã sống trọn vẹn năm tháng đôi mươi với đam mê, tình yêu, tính kỷ luật và cường độ làm việc cao. Blackpink bán hơn 20 triệu bản thu trên toàn cầu và là nhóm nữ K-pop đầu tiên thống lĩnh các bảng xếp hạng phương Tây. Còn Ruby - album solo đầu tay của Jennie - lọt top 10 tại 19 quốc gia. Ca sĩ nói nhờ Ruby, cô khám phá những âm thanh mới, tìm lại bản thân lẫn tình yêu dành cho âm nhạc. 100% quyết định, quá trình suy nghĩ và ý tưởng album này đều xuất phát từ cô. "Tôi cảm thấy mình làm chủ hoàn toàn những gì mình tạo ra".

Ngày 16/1 tới, Jennie tròn 30 tuổi. Cô nói phấn khởi đón thập niên mới với tinh thần khám phá hơn là lo lắng. "Đơn giản là tôi không thể chờ đợi chương mới này mở ra, không phải vì tôi sẽ bước sang tuổi 30, mà vì phía trước có quá nhiều điều thú vị, kế hoạch". Ca sĩ có kế hoạch biểu diễn ở Tokyo, Nhật Bản đúng dịp sinh nhật.

Ca sĩ cũng hé lộ định hướng cho sản phẩm solo tiếp theo, mong đào sâu hơn về giọng hát và tiếp tục kết hợp tiếng Hàn lẫn tiếng Anh. Ngoài ra, Jennie tìm thấy cảm hứng từ phim kinh dị, giật gân, điển hình là Weapons (Giờ mất tích - Zach Cregger viết kịch bản, đồng sáng tác nhạc phim, sản xuất kiêm đạo diễn), nhất là phần hình ảnh, không khí.

Bên cạnh âm nhạc, Jennie mong thử sức ở nhiều lĩnh vực sáng tạo khác. Cô cho biết yêu thiết kế, muốn tự may trang phục cho loạt sản phẩm âm nhạc của mình. Giai đoạn đầu, cô được nhận định là người dẫn đầu phong cách thời trang của nhóm Blackpink. Hiện người đẹp đắt show thời trang, dự sự kiện, chụp tạp chí và kiếm bộn tiền nhờ làm đại sứ thương hiệu nhiều nhãn hàng lớn. Hồi tháng 6/2024, cô lần đầu sải bước trên sàn catwalk, đảm nhận vị trí kết màn show kỷ niệm 15 năm thành lập của Jacquemus ở đảo Capri, Italy.

Jennie tạo dáng trong loạt ảnh đen trắng. Ảnh: V Magazine

Với Jennie, xuất hiện cùng các thành viên Blackpink trong Deadline World Tour luôn mang ý nghĩa đặc biệt, cảm giác "như được trở về nhà", dù mỗi người đều có hành trình solo.

Khi được hỏi về thành công, Jennie cho biết cô vẫn đang tìm cách định nghĩa khái niệm này. "Nếu ai đó hỏi tôi đang đối diện với thành công ra sao, tôi sẽ nói mình không làm được. Tuy nhiên, tôi tự hào về chặng đường mình đi qua và những gì bản thân đã tạo ra. Chỉ riêng việc có thể nhìn lại bản thân, mơ lớn hơn và tiếp tục tiến lên là cách tôi đối diện cuộc sống", người đẹp lý giải.

Ở khía cạnh đời sống, Jennie tự nhận bản thân cầu toàn, nghiêm túc ngay cả khi chơi game trên máy bay, lúc ngồi trên xe hơi di chuyển đến sự kiện hoặc khi trang điểm. "Khi đã đào sâu vào thứ gì đó, tôi muốn trở thành chuyên nghiệp. Do đó, hiện tôi đầu tư rất nhiều cho mấy trò chơi trên điện thoại này", cô nói thêm.

Về đời tư, cô từng hẹn hò ca sĩ Kai của nhóm EXO, hiện kín tiếng chuyện tình cảm và tập trung công việc.

Như Anh