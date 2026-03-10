Jennie mặc như không bên dàn sao show Chanel

Jennie là một trong số khách VIP được mời đến thưởng thức show Thu Đông 2026 của Chanel, hôm 9/3. Ca sĩ Hàn Quốc diện bộ váy áo bằng lưới đính hạt, để lộ nội y bên trong, xách túi màu đỏ burgundy thuộc bộ sưu tập Métiers d'Art 2026.
Theo WWD, những năm gần đây, sự xuất hiện của Jennie luôn trở thành tâm điểm ở các buổi trình diễn của nhà mốt Pháp. Biểu tượng thời trang Kpop được nhiều người khen có gu mặc thẩm mỹ. Video: YouTube amour_sans_fin
Tham dự show còn có hai diễn viên Thái Lan Miu Natsha Taechamongkalapiwat (trái) và Lorena Lalina Schuett.
Margot Robbie gây ấn tượng với mái tóc lob, bộ đồ lụa tối giản gồm áo tank top xuyên thấu, quần ống đứng.
Lily-Rose Depp diện cả bộ họa tiết da hổ theo phong cách cổ điển.
"Công chúa tuyết" Cốc Ái Lăng chọn bộ váy suit họa tiết trừu tượng.
Teyana Taylor tạo khác biệt bằng áo khoác nylon trong suốt.
Kylie Minogue lăng xê mốt đồ ngủ với váy áo lụa đắp ren - xu hướng đang được nhiều người yêu thích.
Diễn viên Hàn Quốc Go Yoon Jung.
Diễn viên Nhật Bản Ai Hashimoto dùng áo len đỏ buộc ngang eo làm điểm nhấn cho bộ đồ đen.
Ca sĩ Olivia Dean phối chân váy đuôi cá với áo chiết eo.
Sao Mai
Ảnh: WWD