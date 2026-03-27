Jennie lăng xê bikini cảm hứng cổ điển

Tối 26/3, ca sĩ và nhà mốt Frankies giới thiệu một số mẫu trong bộ sưu tập dự kiến ra mắt đầu tháng 4.
Bộ sưu tập gồm trang phục biển, quần shorts, áo T-shirt, áo hoodie, do Jennie đồng thiết kế.
Trên Elle, người đẹp 30 tuổi nói lần hợp tác là cơ hội để cô thể hiện suy nghĩ, cảm nhận của bản thân với bikini, giúp cô tạo ra sản phẩm mang phong cách của bản thân.
Nhiều thiết kế trong bộ sưu tập mang phong cách retro, ca sĩ nói: "Hơi thở cổ điển hòa hợp với không khí chúng tôi muốn mang đến, những điều này kết hợp tự nhiên với nhau".
Jennie tại Tuần thời trang Paris 2026. Video: Youtube/Amoursansfin
Người đẹp tạo dáng với các quần bơi cột dây.
Jennie tôn vóc dáng săn chắc.
Ca sĩ cho biết mùa hè, cô thích phối đồ bơi với những trang phục thoải mái, tạo cảm giác ngẫu hứng, tùy ý.
Hiện Jennie chuẩn bị cho lễ hội âm nhạc Governors Ball tại Mỹ vào tháng 6. Cô cho biết sẽ thể nghiệm phong cách táo bạo hơn.
Hiện người đẹp đắt show thời trang, dự sự kiện, chụp tạp chí, làm đại sứ của loạt thương hiệu xa xỉ. Cô cũng có sự nghiệp solo thành công với loạt hit Solo, You & Me, Mantra.
Ca sĩ từng đến Việt Nam biểu diễn cùng các thành viên Blackpink, tháng 7/2023. Năm ngoái, người đẹp cùng nhóm thực hiện chuyến lưu diễn Deadline World Tour, gồm 31 concert trên toàn thế giới.
Như Anh
Ảnh: Frankies