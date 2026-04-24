Jennie diện đầm siêu thực bên dàn sao

Jennie là một trong những khách mời dự sự kiện kỷ niệm lần thứ 20 Time100 Gala 2026 sáng 24/4 (tối 23/4 giờ địa phương) ở New York. Sự kiện vinh danh những người ảnh hưởng nhất thế giới do tạp chí Time tổ chức.

Người đẹp diện đầm nhung dáng cột, điểm nhấn là phần eo xuyên thấu và thân trên cúp ngực theo phong cách siêu thực. Nghệ thuật trompe-l’œil đánh lừa thị giác được áp dụng với lớp vải ombre, tạo hiệu ứng ánh sáng ở ngực, khiến trang phục nổi khối 3D. Jennie phối đầm cùng kiểu tóc uốn nếp cổ điển phảng phất hơi thở thập niên 1920, khuyên tai đính đá bản lớn.