Jennie diện đầm siêu thực bên dàn sao

Jennie là một trong những khách mời dự sự kiện kỷ niệm lần thứ 20 Time100 Gala 2026 sáng 24/4 (tối 23/4 giờ địa phương) ở New York. Sự kiện vinh danh những người ảnh hưởng nhất thế giới do tạp chí Time tổ chức.
Người đẹp diện đầm nhung dáng cột, điểm nhấn là phần eo xuyên thấu và thân trên cúp ngực theo phong cách siêu thực. Nghệ thuật trompe-l’œil đánh lừa thị giác được áp dụng với lớp vải ombre, tạo hiệu ứng ánh sáng ở ngực, khiến trang phục nổi khối 3D. Jennie phối đầm cùng kiểu tóc uốn nếp cổ điển phảng phất hơi thở thập niên 1920, khuyên tai đính đá bản lớn.
Tại sự kiện, Jennie được vinh danh ở nhóm Nghệ sĩ (Artists), cũng là người Hàn Quốc duy nhất. Tạp chí Time đánh giá cô có sức ảnh hưởng lớn trong âm nhạc lẫn thời trang toàn cầu.
Jennie, 30 tuổi, hiện là một trong những ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc và châu Á. Cô ra mắt trong nhóm Blackpink năm 2016, hoạt động cùng Lisa, Rosé và Jisoo. Khi bắt đầu sự nghiệp solo, tên tuổi cô càng nổi tiếng, gặt hái nhiều thành tựu với nhiều sản phẩm âm nhạc. Cô cũng là gương mặt quen thuộc của nhiều trang bìa tạp chí, hãng mốt xa xỉ và sự kiện thời trang cao cấp.
Cô gặp gỡ, giao lưu với diễn viên Dakato Johnson trên thảm đỏ. Video: E!
Dakota Johnson diện đầm cúp ngực kèm áo choàng màu champagne.
Người mẫu Hailey Bieber chọn đầm ren.
Diễn viên Kate Hudson diện váy cape.
Zoe Saldana ghi điểm với đầm bất đối xứng.
Doanh nhân người Mỹ gốc Việt Amanda Nguyễn phối đầm sequin lệch vai với túi phong cách vị lai.
Vận động viên trượt tuyết Chloe Kim diện đầm kim tuyến.
Hilary Duff tạo vẻ thanh lịch với đầm lụa chấm bi màu vàng cát.
Ảnh: AFP