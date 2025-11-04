Jemmia mở rộng thị trường kim cương Việt tại Dubai

Thương hiệu kim cương Việt Jemmia mở rộng hiện diện tại Trung Đông qua hoạt động giao thương, triển lãm và đặt văn phòng đại diện tại Dubai (UAE).

Trong xu hướng toàn cầu hóa, nhiều doanh nghiệp Việt chủ động tiếp cận thị trường quốc tế, định hướng hội nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Thương hiệu kim cương Jemmia hiện thực hóa mục tiêu này qua ba chuyến công tác Dubai, Abu Dhabi (UAE), tham vọng hiện diện lâu dài tại vùng Vịnh.

Cuối tháng 8/2024, chủ tịch Jemmia và đội ngũ lãnh đạo có chuyến đi đầu tiên đến Dubai. Đoàn làm việc với Trung tâm Đa hàng hóa Dubai (DMCC) và Sàn giao dịch kim cương Dubai (DDE) - hai đơn vị trọng điểm trong ngành kim cương thế giới. Tại sự kiện, doanh nghiệp Việt tặng tranh sơn mài hoa sen cho ông Sultan - nhân vật có ảnh hưởng tại DMCC lẫn UAE, thể hiện thiện chí kết nối, hợp tác đôi bên.

Chủ tịch Jemmia (thứ năm từ trái sang) trao tranh sơn mài hoa sen cho người đại diện của ông Sultan, cuối tháng 8/2024. Ảnh: Jemmia

Vài ngày sau đó, nhân Quốc khánh nước ta, phía Jemmia dự hoạt động giao thương, văn hóa tại Abu Dhabi, theo lời mời của Đại sứ quán Việt Nam. Trước 300 khách mời (đại sứ, doanh nghiệp và đối tác quốc tế), đại diện thương hiệu giới thiệu BST Vũ khúc thiên phượng thuộc chủ đề Ký ức Hoàng gia.

"Chúng tôi mong kết nối cộng đồng kiều bào và doanh nhân quốc tế, giới thiệu sản phẩm mang giá trị thẩm mỹ kết hợp yếu tố văn hóa Việt", đại diện thương hiệu nói về sự kiện 2/9/2024.

Tháng 11 cùng năm, ban lãnh đạo thương hiệu góp mặt tại Hội nghị Kim cương Thế giới ở Dubai - một trong những diễn đàn lớn của ngành công nghiệp kim hoàn. Đây là cơ hội để đơn vị tiếp cận mạng lưới cung ứng, cập nhật tiêu chuẩn kiểm định, mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp quốc tế.

Ban giám đốc Jemmia Diamond và ông Mohammed Karam - Head of Business Development DMCC. Ảnh: Jemmia

Hồi tháng 6, đơn vị công bố mở văn phòng đại diện tại DMCC, trở thành thương hiệu kim cương Việt đầu tiên có trụ sở tại khu thương mại này. Cột mốc diễn ra tròn một năm sau chuyến thăm Việt Nam của ông Ahmed Bin Sulayem - Chủ tịch kiêm CEO DMCC, là bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển của doanh nghiệp.

Theo định hướng này, Jemmia chọn mô hình "hiện diện gần nguồn", tức tham gia trực tiếp vào khâu nhập khẩu, kiểm định, phân phối kim cương tại các sàn giao dịch quốc tế, thay vì chỉ xuất khẩu qua trung gian. Cách tiếp cận này có thể giảm chi phí vận hành, tăng khả năng kiểm soát nguồn gốc và kết nối trực tiếp với thị trường tiêu thụ.

Tại Việt Nam, đơn vị vẫn duy trì hoạt động phân phối, kiểm định và chế tác. Việc kết nối hai trung tâm TP HCM - Dubai giúp doanh nghiệp mở rộng chuỗi cung ứng, song song duy trì định hướng phát triển sản phẩm "Made in Vietnam" đạt chuẩn quốc tế.

Tại sự kiện Made for trade live tạiTP HCM hôm 28/10, ông Đặng Tuấn Kiệt - Giám đốc Jemmia Diamond - nhấn mạnh thông điệp: "Chúng tôi đặt mục tiêu đưa kim cương ‘Made in Vietnam’ đến gần các sàn giao dịch thế giới, đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa trong từng sản phẩm. Định hướng này vừa mang giá trị thương mại, vừa góp phần giới thiệu hình ảnh Việt Nam ra quốc tế".

Ông Đặng Tuấn Kiệt (trái) tại sự kiện "Made for trade live" ở TP HCM, hôm 28/10. Ảnh: Jemmia

Ba chuyến công tác cùng chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại tại Dubai, Abu Dhabi đánh dấu bước chuyển mình của Jemmia: từ thương hiệu quốc nội hướng tới tầm quốc tế đến doanh nghiệp chủ động tham gia cấu trúc thương mại toàn cầu.

"Bắt tay DMCC, tiếp cận DDE, mở văn phòng đại diện và góp mặt tại các diễn đàn chuyên ngành thể hiện rõ tham vọng của tập thể Jemmia. Chúng tôi kỳ vọng có thể mở hướng đi mới cho doanh nghiệp Việt trên con đường xuất khẩu, đầu tư và hợp tác quốc tế", đại diện đơn vị nói thêm.

(Nguồn: Jemmia)