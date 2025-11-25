Jeju SamDaSoo tổ chức vui chơi miễn phí cho trẻ em làng SOS

132 trẻ em từ các làng trẻ SOS tại Thanh Hóa, Hải Phòng và Phú Thọ được trải nghiệm hơn 40 hoạt động nghề nghiệp tại công viên KidZania Hà Nội.

Chiều 25/11, Jeju SamDaSoo - thương hiệu nước khoáng Hàn Quốc hợp tác cùng Công viên giáo – trí quốc tế trong nhà KidZania Hà Nội tổ chức hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp miễn phí cho 132 em nhỏ từ các làng trẻ SOS thuộc ba tỉnh Thanh Hóa, Hải Phòng và Phú Thọ. Hoạt động này nằm trong chương trình "Together for Tomorrow - Cùng nhau cho mai sau" của Jeju SamDaSoo.

Sự kiện có sự góp mặt của ông Lee Sung-yoon, Trưởng bộ phận Kinh doanh và Tiếp thị Jeju SamDaSoo Hàn Quốc; đội ngũ phòng Đối tác của KidZania Hàn Quốc; đại diện KidZania Hà Nội, cùng 15 đại diện làng trẻ SOS từ 3 tỉnh đồng hành cùng các em.

Các em nhỏ tham gia buổi vui chơi, trải nghiệm miễn phí do Jeju SamDaSoo kết hợp KidZania Hà Nội tổ chức. Ảnh: KidZania Hà Nội

Sau khi hoàn tất thủ tục check-in tại Quầy nhập cảnh KidZania ở tầng 5, Lotte Mall West Lake Hanoi, đoàn tập trung tại khu vực Quảng trường trung tâm thưởng thức bữa trưa. Tiếp theo, các em được khám phá hơn 40 hoạt động nhập vai, từ bác sĩ, kỹ sư, đầu bếp, đến nhân viên ngân hàng... đặc biệt là cơ hội hóa thân thành đạo diễn phim nhí ở Xưởng hoạt hình Jeju SamDaSoo.

Tại đây, các em có cơ hội tìm hiểu quy trình sáng tạo và trực tiếp dựng thước phim sử dụng công nghệ Stop motion với sự hỗ trợ của thiết bị hiện đại như máy tính bảng và đèn chiếu sáng. Mỗi nghề nghiệp không chỉ đem lại những trải nghiệm mới lạ mà còn giúp trang bị kỹ năng sống.

Các bạn nhỏ hóa thân thành đạo diễn tại Xưởng hoạt hình Jeju SamDaSoo. Ảnh: KidZania Hà Nội

Ngoài ra, các em còn được trao những phần quà đến từ nhà tài trợ Jeju SamDaSoo & K-Market. "Đây là lần đầu tiên em được đến KidZania và tham gia nhiều trải nghiệm thú vị cùng các bạn. Chuyến đi giúp chúng em được học hỏi những điều mới và có thêm kỷ niệm đẹp", một em nhỏ trong đoàn cho biết.

Chia sẻ với các em tham gia chương trình, ông Lee Sung-yoon, bày tỏ niềm vui khi được đồng hành cùng đoàn trải nghiệm trong hành trình ý nghĩa này. Ông hy vọng sự kiện sẽ trở thành hoạt động giúp nuôi dưỡng ước mơ và tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong cuộc sống.

Đoàn trải nghiệm ra về với những phần quà xinh xắn. Ảnh: KidZania Hà Nội

Chương trình "Together for Tomorrow - Cùng nhau cho mai sau" được Jeju SamDaSoo khởi xướng từ năm 2024, mang đến cơ hội khám phá KidZania miễn phí cho hàng trăm em nhỏ từ các trường mầm non và tiểu học tại nhiều tỉnh thành. Trong đó, KidZania được biết đến là một công viên giáo - trí quốc tế dành cho trẻ em 4 - 15 tuổi, có không gian rộng 5.300 m2. Tới đây, các em có thể trải nghiệm thực tế hàng chục ngành nghề khác nhau thông qua các hoạt động nhập vai hấp dẫn trong một thành phố thu nhỏ.

Bên cạnh đó, từ năm 2023, thương hiệu hợp tác cùng KidZania Hà Nội để mở cửa Xưởng hoạt hình. Đây không chỉ là hoạt động đem lại niềm vui mà còn là cơ hội để các em phát triển tư duy nghệ thuật, đồng thời giúp hình ảnh Jeju SamDaSoo trở nên gần gũi với các khách hàng nhí.

Thương hiệu nước khoáng Hàn Quốc Jeju SamDaSoo ra đời từ năm 1998. Sản phẩm là tinh hoa của hòn đảo Jeju, được khai thác từ nguồn nước ngầm nằm sâu trong lòng đất, tinh khiết và giàu khoáng chất. 27 năm qua, Jeju SamDaSoo luôn theo đuổi các giá trị bền vững và đóng góp tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Các hoạt động CSR (Corporate Social Responsibility - trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp) toàn cầu của thương hiệu chủ yếu được triển khai tại Hàn Quốc và Việt Nam.

Tại Việt Nam, sản phẩm hiện được phân phối qua hệ thống siêu thị Hàn Quốc K-Market.

(Nguồn: Jeju SamDaSoo)