Jeju phạt khách nước ngoài có hành vi lệch chuẩn

Jeju ban hành bản hướng dẫn đa ngôn ngữ kèm các mức phạt với du khách quốc tế, sau hàng loạt hành vi thiếu văn minh gây bức xúc trong cộng đồng.

Hướng dẫn được soạn bằng tiếng Hàn, Anh và Trung, nhằm cung cấp thông tin cho du khách nước ngoài về các quy định và văn hóa địa phương. Chính quyền hòn đảo đã in 8.000 bản, nêu rõ các hành vi vi phạm mà du khách có thể bị phạt, gồm hút thuốc ở khu vực cấm, đi bộ sai quy định, xả rác hoặc gây tổn hại môi trường.

Mức phạt hành chính lên tới 50.000 won (khoảng 850.000 đồng). Hướng dẫn nhấn mạnh việc vi phạm các hành vi trên có thể bị phạt tù vì tội nhẹ hoặc phạt tiền hành chính.

Du khách tìm hiểu về công việc của các hải nữ ở Jeju. Ảnh: hankyung

Theo báo cáo Thống kê Vận tải Hàng không Thế giới năm 2024 của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), tuyến bay từ Seoul đến Jeju hiện là tuyến bay nhộn nhịp nhất thế giới, với hơn 13 triệu hành khách trong năm qua.

Lượng khách quốc tế đến Jeju cũng tăng gấp gần 4 lần kể từ khi đại dịch kết thúc, đạt 1,9 triệu lượt trong năm 2024, theo Hiệp hội Du lịch Jeju. Người dân địa phương bắt đầu phàn nàn về hành vi lệch chuẩn của du khách nước ngoài, một số còn chia sẻ bức xúc trên mạng xã hội. Vào tháng 4, một video lan truyền cho thấy một du khách nước ngoài hút thuốc trên xe buýt ở Jeju, gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng Hàn Quốc.

"Hãy trục xuất và phạt người đó ngay lập tức, nếu không nộp phạt, cấm họ mua vé máy bay", một tài khoản bình luận dưới video đăng tải trên Instagram.

Mùa hè năm ngoái, hình ảnh một đứa trẻ nước ngoài đại tiện trên vỉa hè ở Jeju cũng làm dấy lên làn sóng giận dữ trên mạng, với nhiều ý kiến kêu gọi tăng mức phạt đối với du khách quốc tế.

Khung cảnh đảo Jeju. Ảnh: Visit Jeju

Jeju không phải là điểm đến duy nhất ở khu vực đối mặt với thách thức từ tình trạng quá tải du lịch. Làng cổ Bukchon Hanok ở Hàn Quốc đã áp dụng lệnh giới nghiêm nghiêm ngặt với người không phải cư dân vào năm ngoái, sau khi người dân phàn nàn về tiếng ồn.

Nhật Bản lâu nay ban hành các hướng dẫn về ứng xử và cảnh báo du khách quốc tế về các hành vi thiếu văn hóa. Năm ngoái, khu phố cổ Gion ở Kyoto đã hành động để ngăn chặn du khách chụp ảnh geisha ở những khu vực bị cấm. Đảo Bali, điểm đến nổi tiếng của Indonesia, cũng đối mặt với tình trạng cư xử không đúng mực của du khách trong nhiều năm.

Ở châu Âu, các cuộc thảo luận về hệ lụy của tình trạng quá tải du lịch đã bùng nổ. Tại Tây Ban Nha, Hy Lạp và Italy, người dân địa phương xuống đường biểu tình phản đối. Mùa hè năm ngoái, hình ảnh người dân Barcelona dùng súng nước bắn vào du khách lan truyền khắp thế giới. Năm nay, các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra ở Tây Ban Nha và Italy, bao gồm Venice. Tại Paris, nhân viên bảo tàng Louvre đã tổ chức đình công tự phát để phản đối tình trạng đám đông không thể kiểm soát.

Ruben Santopietro, Giám đốc điều hành Visit Italy, một công ty tiếp thị du lịch, cho rằng việc tôn trọng thiện chí của người dân địa phương quan trọng không kém gì việc xử lý đám đông du khách.

"Một thành phố không thể hoạt động tốt nếu người dân ở đó cảm thấy không hài lòng, bị gạt ra ngoài lề, bản sắc địa phương phai nhạt và các khu dân cư bị 'du lịch hóa", ông nói với CNN.

Mai Phương (Theo CNN)