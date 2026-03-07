Jeep Wrangler không còn lật khi thử nghiệm va chạm

MỹTừ lần lật xe trong thử nghiệm năm 2019, mẫu Jeep Wrangler được nâng cấp nhưng vẫn không trụ được vững cho đến năm nay.

Viện Bảo hiểm và an toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS) cho biết Jeep cuối cùng đã giải quyết được một vấn đề tồn tại lâu năm trên Wrangler, bắt nguồn từ năm 2019 và liên quan đến việc xe bị lật sau một bài thử nghiệm va chạm ở góc trước bên trái.

Sau đó, Jeep đã thực hiện những thay đổi về cấu trúc để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, những thay đổi này không hiệu quả vì Wrangler 2022 cũng bị lật nghiêng sau một bài thử nghiệm va chạm.

Khi đó, IIHS cho biết ngay cả những vụ lật xe một phần cũng rất nguy hiểm vì chúng làm tăng khả năng người ngồi trong xe bị văng ra ngoài. Điều này đặc biệt quan trọng đối với Wrangler, vốn có nóc và cửa có thể tháo rời và thiếu túi khí rèm.

Jeep Wrangler không còn bị lật khi thử nghiệm va chạm Bài thử nghiệm va chạm của Jeep Wrangler 2026. Video: IIHS

Trong thử nghiệm mới nhất, Wrangler 2026 vẫn giữ được thăng bằng, dù bánh trước bên trái gãy rời. Hãng cho rằng hiệu suất được cải thiện nhờ những thay đổi ở khung gầm và lưu ý rằng bản cập nhật này cũng áp dụng cho Gladiator 2026.

Nhờ những cải tiến, Wrangler đạt mức xếp hạng chấp nhận được (Acceptable -A) trong bài kiểm tra va chạm tương tự. Đây là một sự cải thiện đáng kể so với xếp hạng trước đó là kém (Marginal - M).

IIHS cũng lưu ý rằng Wrangler 2026 cung cấp khả năng bảo vệ nhìn chung là tốt, nhưng cho thấy nguy cơ chấn thương cao đối với bàn chân và cẳng chân phải của hành khách phía trước trong bài kiểm tra va chạm bên phía hành khách.

Jeep Wrangler không còn bị lật khi thử nghiệm va chạm Jeep Wrangler 2019 và 2022 bị lật khi thử nghiệm. Video: IIHS

Sự khác biệt giữa hai màn trình diễn rất rõ rệt khi chiếc Wrangler 2022 đâm vào rào chắn ở tốc độ 64 km/h và gần như ngay lập tức bị hất tung. Sau đó, xe lật nghiêng và dừng lại ngoài tầm nhìn của máy quay.

Với chiếc Wrangler 2026, xe đâm vào rào chắn và bị hất văng sang một bên một cách có kiểm soát. Bánh sau bị hất lên không trung, nhưng chiếc xe không có nguy cơ bị lật.

Tại Mỹ, Jeep Wrangler 2026 bán ra với mức giá 38.200-82.600 USD, và gồm 11 phiên bản khác nhau, với bản tiêu chuẩn là Sport và bản đắt nhất Moab 392.

Mẫu xe địa hình dùng động cơ 3,6 lít V6 công suất 285 mã lực, bản 2 lít 4 xi-lanh tăng áp công suất 270 mã lực, và bản 6,4 lít V8 công suất 470 mã lực. Tùy chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 8 cấp, cùng hệ dẫn động 4 bánh.

Mỹ Anh (theo Carscoops)