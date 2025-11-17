Jeep triệu hồi gần 113.000 xe PHEV vì nguy cơ cháy động cơ

Các mẫu Wrangler và Grand Cherokee PHEV được triệu hồi vì cát lẫn trong động cơ, có thể gây hư hỏng và dẫn đến nguy cơ cháy khoang máy.

Theo thông báo của Stellantis và cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA), gần 113.000 xe Jeep Wrangler 4xe và Grand Cherokee 4xe sử dụng động cơ 4 xi-lanh, hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV) sẽ được triệu hồi. Nguy cơ được cảnh báo là xe có thể mất công suất hoặc xảy ra cháy trong khoang động cơ trong quá trình sử dụng.

NHTSA cho biết nguyên nhân xuất phát từ cát lẫn vào quá trình đúc thân máy, khiến cặn bẩn còn sót lại bên trong động cơ. Báo cáo cũng nêu rằng Stellantis đã sản xuất các động cơ lỗi trong gần hai năm, khi các mẫu Grand Cherokee PHEV dùng động cơ nghi vấn được sản xuất từ 19/7/2023-3/3/2025. Wrangler PHEV cũng gặp tình trạng tương tự, với khoảng thời gian sản xuất trải dài hơn, 7/6/2023-4/3/2025.

Mẫu PHEV Jeep Wrangler 4xe. Ảnh: Stellantis

Đợt triệu hồi ảnh hưởng đến 36.840 chiếc Grand Cherokee 4xe và 76.019 chiếc Wrangler 4xe đời 2024-2025. Nguy cơ lớn nhất là hư hỏng động cơ nghiêm trọng, có thể gây cháy hoặc khiến xe mất lực kéo đột ngột và không thể phục hồi. Dấu hiệu nhận biết gồm tiếng gõ phát ra từ khoang động cơ hoặc đèn cảnh báo bật trên bảng đồng hồ.

Tính đến 20/10 năm nay, Stellantis ghi nhận 36 phản ánh từ khách hàng, 144 yêu cầu bảo hành, 36 vụ cháy, 50 báo cáo mất lực kéo và 50 hồ sơ dịch vụ có khả năng liên quan. Ngoài ra, ba trường hợp khách hàng bị chấn thương liên quan đến lỗi này được ghi nhận, nhưng chưa có tai nạn nào xảy ra.

Biện pháp khắc phục vẫn đang được hãng phát triển. Chủ xe dự kiến được hãng thông báo qua thư từ ngày 29/12. Trong thời gian chờ, Stellantis khuyến cáo chủ xe không sử dụng và đỗ xe ngoài trời. Cùng với sự cố cập nhật OTA khiến xe bị treo trong vài tuần trước, đây là giai đoạn không thuận lợi với những chủ nhân của mẫu Jeep plug-in hybrid.

Hồ Tân (theo TheDrive)