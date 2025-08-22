Jeep Cherokee thế hệ mới ra mắt, giá từ 44.500 USD

Mẫu SUV thế hệ mới chỉ trang bị hệ truyền động hybrid, bán hai phiên bản cao cấp trước, giá cao nhất 48.000 USD

Hãng xe Mỹ Jeep giới thiệu Cherokee 2026 trước khi ra mắt vào cuối 2025. Theo giới truyền thông Mỹ, Cherokee trở lại thị trường với hệ truyền động hybrid mới. Đây là sự bổ sung quan trọng cho dòng sản phẩm của Jeep, nhằm tăng thế cạnh tranh trong phân khúc.

Theo Motor1, Cherokee 2026 sử dụng hệ truyền động hybrid 350 V mới từ hãng mẹ Stellantis, thiết kế dành riêng cho mẫu SUV này. Đây cũng là hệ truyền động duy nhất trên Cherokee 2026 khi ra mắt. Hệ truyền động hybrid của Cherokee 2026 gồm máy xăng 1.6 tăng áp kết hợp với hai môtơ điện. Gói pin nhỏ 1,08 kWh.

Hệ truyền động hybrid mới sản sinh công suất 210 mã lực, mô-men xoắn 312 Nm. Xe sử dụng hệ thống Active Drive I 4x4 của hãng, khóa vi sai cầu sau và 4 chế độ lái Auto, Sport, Snow, and Mud/Sand. Jeep công bố, Cherokee Hybrid có thể di chuyển 800 km với mức tiêu thụ nhiên liệu 7,7 lít/100 km và có thể tăng tốc 0-97 km/h trong 8,3 giây.

Cherokee 2026 sử dụng nền tảng STLA Large, kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.888 x 2.088 x 1.888 mm và chiều dài cơ sở 2.833 mm, dài hơn 150 mm so với thế hệ trước. Với kích thước nhỉnh hơn nên không gian chứa đồ của Cherokee 2026 tăng thêm 30%. Xe có góc tiếp cận và góc thoát lần lượt 19,6 và 29,4 độ. Khoảng sáng gầm xe 203 mm và góc vượt đỉnh dốc 18,8 độ.

Ngoại hình Cherokee 2026 thiết kế mới nhưng vẫn giữ những đường nét đặc trưng dòng xe Jeep. Xe trang bị đèn ban ngày hình chữ U, đặt bao quanh đèn pha LED, gợi nhớ đến thiết kế vuông vức của mẫu XJ nguyên bản. Phía sau, một đường gân dập nổi hình chữ D bao quanh đèn hậu, lấy cảm hứng từ những chiếc can nhựa quân đội.

Nội thất với thiết kế tối giản, quen thuộc như Wagoneer S. Cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch hiển thị đầy đủ thông tin xe. Màn hình cảm ứng giải trí 12,3 inch trang bị tiêu chuẩn. Xe sử dụng hệ điều hành Uconnect 5 với kết nối không dây Apple CarPlay/Android Auto. Cần số dạng núm xoay và nút gạt lựa chọn chế độ lái.

Xe trang bị hệ thống hỗ trợ lái chủ động ADAS nhiều tính năng và hỗ trợ lái xe cấp độ 2. Các tùy chọn phụ thuộc vào từng phiên bản, như camera 360, ghế sau có sưởi, ghế trước làm mát, camera quan sát từ lốp trước đến lề đường, cửa sổ trời hai lớp, mở cốp rảnh tay.

Theo kế hoạch, Jeep Cherokee 2026 bán ra vào cuối 2025 với hai phiên bản cao cấp nhất, Limited và Overland, giá tương ứng lần lượt 44.500 USD và 48.000 USD. Trong khi bản tiêu chuẩn giá 39,000 USD và Laredo giá 42.000 USD bán ra từ đầu năm 2026.

Minh Vũ