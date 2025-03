Jeeno Thitikul - người mở đầu cho thế hệ golf Thái Lan thành công sau WAAP

WAAP lần đầu được tổ chức tại Việt Nam năm 2025, trên sân Hoiana Shores, Quảng Nam từ 6-9/3. Sự kiện này có tầm quan trọng và quy mô tương đương với giải vô địch nghiệp dư nữ (The Women’s Amateur Championship) và giải nghiệp dư nữ Mỹ (US Women’s Amateur) nhưng dành cho khu vực Châu Á. Người chiến thắng sẽ nhận được lời mời tham dự ba giải major Women’s British Open, Evian Championship và Chevron Championship, cũng như các giải đấu danh giá khác như Hana Financial Group Championship, ISPS HANDA Women’s Australian Open, Women’s Amateur Championship và giải Nghiệp dư nữ Augusta National.