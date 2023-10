Jeannie Mai: 'Tôi học cách yêu lành mạnh sau ly hôn'

MC gốc Việt Jeannie Mai cho biết tập trung chữa lành, coi con gái là nguồn động lực sau khi ly hôn rapper Jeezy.

Trên People ngày 21/10, Jeannie Mai nói: "Tôi tập trung lắng nghe và cảm nhận cảm xúc của mình, cho phép bị tổn thương bởi đó chính là nguồn sức mạnh cũng như năng lực của tôi. Miễn tôi vẫn phát triển thì tôi đang đi đúng hướng".

Jeannie Mai hồi tháng 7. Ảnh: Instagram Jeannie Mai

MC cho rằng nếu yêu thương bản thân đúng cách, cô có thể nhận biết những mối quan hệ tốt xung quanh cũng như dành tình yêu cho con gái Monaco - người quan trọng nhất cuộc đời, nguồn động lực của cô. Mọi việc Mai làm đều hướng tới việc chu cấp và bảo vệ con.

Trên Instagram hôm 12/10, Mai lần đầu đăng bức hình sau đổ vỡ và viết: "Đôi khi, điều bạn cần làm để chữa lành là có khoảng lặng và nghỉ ngơi".

Jeannie Mai và con gái Monaco Jeannie Mai và con gái Monaco ăn mừng cuốn sách "Adversity For Sale" của Yeezy được ra mắt, hôm 6/9. Video: Instagram Jeannie Mai

Hôm 20/10, Jeezy cũng lần đầu nói về cuộc hôn nhân sau chia tay: "Để quyết định kết thúc chương này trong cuộc đời, tôi không bốc đồng mà cảm thấy nặng nề. Tình yêu và sự tôn trọng của tôi dành cho Jeannie vẫn còn, khoảng thời gian cả hai bên nhau vẫn có một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi".

Rapper nói thêm con gái là món quà tuyệt vời nhất của họ, đảm bảo rằng Monaco sẽ cảm nhận được tình cảm và sự an toàn từ cha mẹ. Anh mong mọi người tôn trọng quyền riêng tư của họ trong giai đoạn này.

Jeannie Mai và Jeezy tại New York năm 2020. Ảnh: GC Images

Jeezy đệ đơn ly hôn Mai hôm 14/9 sau hai năm rưỡi kết hôn. Cuộc hôn nhân của họ "rạn nứt không thể cứu vãn" và "không có hy vọng để hòa giải". Jeezy muốn chia sẻ quyền nuôi con hợp pháp với Mai.

Cặp sao quen qua chương trình The Real do Mai dẫn, bí mật hẹn hò hồi tháng 1/2019, công khai chuyện tình cảm tháng 8 cùng năm. Cuối tháng 3/2020, Jeezy cầu hôn và được bạn gái chấp thuận. Anh mời cô đến nhà riêng ở Los Angeles, tự tay nấu bữa tối với các món Việt Nam trước khi ngỏ lời. Tháng 1/2022, Mai và Jeezy đón con gái đầu lòng Monaco.

Jeannie Mai 44 tuổi, sinh tại bang California, có mẹ là người Việt Nam. Cô nổi tiếng nhờ dẫn các chương trình thời trang như How Do I Look? trên kênh Style, The Real của đài NBC hay hậu trường cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 2011. Cô kết hôn với diễn viên Freddy Harteis năm 2007 và ly dị một năm sau đó.

Jeezy 45 tuổi, là rapper nổi tiếng người Mỹ với doanh số bán đĩa hơn 5 triệu bản và từng có ba album đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200. Anh nổi tiếng với các ca khúc Love In This Club, Put On hay Hard. Anh có hai con với Tynesha Dyke.

Thanh Giang