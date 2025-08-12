JD Food Delivery tăng phúc lợi tài xế

Trung QuốcJD Food Delivery đầu tư 2 tỷ nhân dân tệ trang bị 150.000 xe điện và tăng phúc lợi cho đội ngũ tài xế trước mùa cao điểm giao hàng.

Tính đến cuối tháng 6, lực lượng tài xế chính thức của JD Food Delivery vượt mốc 150.000 người. Đón đầu mùa cao điểm giao hàng, công ty tiếp tục đầu tư mạnh tay với gói hỗ trợ trị giá 2 tỷ nhân dân tệ nhằm nâng cao trải nghiệm làm việc và mở rộng chính sách phúc lợi cho tài xế, vượt xa các quyền lợi bảo hiểm xã hội cơ bản hiện có.

Những chiếc xe điện đời mới giúp tài xế di chuyển thuận tiện. Ảnh: JD

Theo đó, toàn bộ tài xế chính thức sẽ được nhận thêm phụ cấp hàng tháng trong mùa hè thời tiết khắc nghiệt, đồng thời được trang bị 150.000 xe máy điện đời mới - một bước tiến quan trọng giúp cải thiện hiệu suất và điều kiện làm việc.

Chương trình hỗ trợ xe điện cho phép tài xế hoàn lại chi phí mua xe nếu hoàn thành 3.000 đơn hàng trong vòng 90 ngày kể từ khi bắt đầu sử dụng. Chương trình đã triển khai tại Bắc Kinh, Nam Kinh... và đang được mở rộng trên toàn quốc.

Những chiếc xe điện màu đỏ đặc trưng của JD không chỉ mang thiết kế thời thượng mà còn tích hợp hàng loạt tiện ích như yên xe công thái học và phần tựa lưng có thể xoay 180 độ, giúp tài xế nghỉ ngơi linh hoạt. Xe còn được trang bị tủ lạnh mini sử dụng chip làm lạnh kép, cho hiệu suất làm mát gấp đôi so với các mẫu truyền thống, đảm bảo đồ ăn luôn giữ được độ tươi ngon khi đến tay khách hàng.

Thiết kế giúp tài xế có thể nghỉ ngơi, chợp mắt sau những hành trình dài. Ảnh: JD

Thùng giao hàng đi kèm được sản xuất bằng vật liệu PU cách nhiệt thân thiện với môi trường, có khả năng giữ nhiệt lâu hơn 100%. Ngoài ra, các trạm giao nhận cũng sẽ cung cấp dịch vụ khử khuẩn miễn phí hàng ngày, nâng cao tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn thực phẩm.

Không chỉ nâng cấp phương tiện, JD còn chú trọng xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp cho tài xế với đồng phục lấy cảm hứng từ đua xe và huy hiệu nhận diện thương hiệu.

"Chúng tôi cam kết ghi nhận nỗ lực của đội ngũ tài xế bằng những chính sách phúc lợi cụ thể. Các nâng cấp lần này không chỉ góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ mà còn giúp tài xế cảm thấy được tôn trọng và trân trọng", đại diện JD Food Delivery khẳng định.

Mô hình phúc lợi toàn diện này đang được đánh giá là thiết lập tiêu chuẩn mới cho ngành giao hàng, nhận được sự ủng hộ tích cực từ cả cộng đồng tài xế và người tiêu dùng.

Hải My (Theo JD Corporate)