JD Airlines khai trương đường bay chở hàng Thâm Quyến - Singapore

Tuyến bay mới sẽ khai thác ba chuyến một tuần và kết nối trung tâm sản xuất của Trung Quốc với trung tâm trung chuyển quan trọng của Đông Nam Á.

Hãng hàng không vận tải hàng hóa JD Airlines của JD Logistics vừa khai trương đường bay kết nối Thâm Quyến (Trung Quốc) với Singapore nhằm đáp ứng nhu cầu thương mại điện tử và hàng điện tử trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Chuyến bay đầu tiên khởi hành ngày 19/9 từ sân bay quốc tế Bảo An (Thâm Quyến, Trung Quốc) tới sân bay Changi (Singapore). Tuyến này được khai thác ba chuyến mỗi tuần vào thứ Tư, Sáu và Chủ nhật, cất cánh lúc 9h từ Thâm Quyến và hạ cánh tại Singapore lúc 15h. Đường bay sử dụng dòng máy bay Boeing 737-800 Converted Freighter (BCF) với tải trọng tối đa 22 tấn. Hiện đội bay của JD Airlines có 10 chiếc 737 - 800BCF, tất cả đều được cải hoán từ máy bay chở khách.

Chuyến bay đầu tiên của JD Airlines giữa Thâm Quyến và Singapore. Ảnh: JD Logistics

Hàng hóa chủ yếu trên tuyến xuất phát từ Trung Quốc là thiết bị điện tử tiêu dùng và đơn hàng thương mại điện tử. Trong đó, một phần nhỏ hàng cần giao gấp sẽ được trung chuyển qua Singapore sang thị trường châu Âu và Mỹ. Chiều ngược lại tập trung vào sản phẩm điện tử, phụ tùng ôtô và hàng thương mại điện tử từ châu Âu, Mỹ quá cảnh tại Singapore.

JD Logistics cho biết việc mở tuyến bay mới là bước đi quan trọng để phục vụ khu vực Vịnh Lớn Quảng Đông - Hong Kong - Ma Cao, đồng thời mở rộng hoạt động tại thị trường Đông Nam Á - trung tâm trung chuyển trọng yếu của khu vực.

Những năm gần đây, Thâm Quyến nổi lên như trung tâm đổi mới công nghệ và thương mại điện tử xuyên biên giới của Trung Quốc, trong khi Singapore giữ vai trò cửa ngõ kết nối Đông Nam Á với các thị trường Âu - Mỹ. JD Airlines kỳ vọng đường bay mới sẽ "mở kênh vận chuyển thông suốt hơn cho hàng hóa Trung Quốc, nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng tại Đông Nam Á và thị trường quốc tế".

Đến nay, JD Airlines đã khai thác hơn 20 đường bay thường lệ trong và ngoài Trung Quốc, kết nối các điểm như Nam Thông, Incheon, Ngạc Châu, Bangkok, Thành Đô, Yangon, Thâm Quyến và Kuala Lumpur.

JD Logistics là nhà cung cấp dịch vụ chuỗi cung ứng và logistics dựa trên công nghệ, trực thuộc JD.com từ năm 2017. Công ty hiện phục vụ đa dạng doanh nghiệp và người tiêu dùng trên toàn Trung Quốc và mở rộng ra nhiều thị trường quốc tế.

Hải My (Theo Aircargo News)