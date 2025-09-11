JCB công bố định hướng thương hiệu mới tại thị trường Việt

JCB ra mắt thông điệp "Japan cùng bạn", kết nối người dùng với các thương hiệu mang tinh thần Nhật Bản đi kèm ưu đãi, kỳ vọng cán mốc 4 triệu thẻ tại Việt Nam.

Thông tin được ông Takuya Wakui, Giám đốc quốc gia JCB Việt Nam, công bố tại sự kiện ngày 11/9. Ông cho biết, trong hơn một thập niên qua, thói quen thanh toán không tiền mặt của người Việt thay đổi nhanh chóng, đặc biệt ở thế hệ trẻ. Trước đây thẻ tín dụng chủ yếu gắn với chi tiêu lớn hay du lịch quốc tế. Nay loại thẻ này trở thành phương tiện thanh toán quen thuộc trong mua sắm, ẩm thực, giải trí. Ngoài tính tiện lợi, người dùng còn mong chờ giá trị và trải nghiệm thương hiệu.

Ông Takuya Wakui, Giám đốc quốc gia JCB Việt Nam phát biểu tại sự kiện 11/9. Ảnh: JCB

Giai đoạn 2011-2019, JCB đạt 1 triệu thẻ đầu tiên. Ba năm sau, vào năm 2022, số lượng thẻ phát hành tăng lên gấp đôi, đạt 2 triệu thẻ. Đến năm 2024, nhà băng cán mốc 3 triệu thẻ và dự kiến sẽ đạt 4 triệu thẻ vào năm nay, thể hiện tốc độ phát triển nhanh chóng tại thị trường Việt Nam.

Dù vậy, phần lớn người tiêu dùng Việt vẫn gắn JCB với hình ảnh thẻ dành cho du lịch hoặc mua sắm quốc tế. Đại diện JCB nhận định đây vừa là lợi thế, vừa là giới hạn của thương hiệu. Thông điệp mới "Japan cùng bạn" hướng tới việc mang tinh thần Nhật Bản đến gần gũi hơn, qua các trải nghiệm thiết thực tại Việt Nam như ẩm thực, mua sắm, giải trí, du lịch.

"Việc công bố định hướng mới đánh dấu bước chuyển mình quan trọng tại thị trường Việt Nam nhằm mang lại nhiều giá trị hơn cho đối tác và khách hàng, gia tăng nhận diện, củng cố niềm tin vào thương hiệu JCB", ông Takuya Wakui nhận định.

Theo ông, hình ảnh thương hiệu mới lấy cảm hứng từ tranh Đông Hồ, kết hợp di sản và hiện đại, tạo cảm giác vừa quen vừa mới. Thẻ JCB không chỉ là một phương tiện thanh toán mà trở thành "người bạn" thân thiết trong các hoạt động hàng ngày của người Việt.

Hoạt động đầu tiên trong định hướng mới là chương trình ưu đãi "Happy Weekend", kéo dài đến hết tháng 3/2026. Theo đó, vào mỗi thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, chủ thẻ JCB sẽ được hưởng ưu đãi tại nhiều thương hiệu ẩm thực, mua sắm, trang sức, nội thất, điện tử.

Toàn cảnh sự kiện. Ảnh: JCB

Cũng tại sự kiện, đại diện Payoo - đối tác chiến lược của JCB, cho biết đơn vị có mạng lưới hàng nghìn điểm bán lẻ, đóng vai trò cầu nối để tạo ra trải nghiệm thanh toán an toàn, tiện lợi. Mô hình Payoo Promotion Platform giúp các nguồn tài trợ từ ngân hàng, tổ chức thẻ quốc tế như JCB hay ví điện tử được chuyển thành voucher ưu đãi, phân phối qua hệ thống siêu thị, cửa hàng và dịch vụ để khách hàng sử dụng thuận tiện.

Ông Shinichiro Nishikawa, Giám đốc khối dịch vụ thanh toán toàn cầu NTT Data Nhật Bản, Chủ tịch HĐQT Vietunion chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: JCB

Nền tảng này được kỳ vọng giúp các khuyến mại của JCB được triển khai rộng khắp, mang đến nhiều lợi ích thiết thực cho chủ thẻ, đồng thời gia tăng sự hiện diện tại Việt Nam.

JCB là một trong những tổ chức phát hành và thanh toán thẻ tín dụng từ Nhật Bản, thành lập năm 1961, mở rộng quốc tế từ 1981. Hiện đơn vị có hơn 169 triệu chủ thẻ toàn cầu, mạng lưới chấp nhận tại 56 triệu điểm thanh toán, hợp tác với hàng trăm ngân hàng. Thế mạnh của thương hiệu gắn liền với ưu đãi, trải nghiệm phong cách Nhật Bản.

Thái Anh