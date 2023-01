JBL PartyBox Encore - loa đa năng pin 10 tiếng

PartyBox Encore ra mắt cuối 2022 vớithiết kế dạng khối hộp vuông thay vì chữ nhật như mẫu PartyBox On The Go hoặc dạng loa thùng đứng như LG Xboom OL55D, Sony MHC-V43D M1 SP6. So với phiên bản tương tự là Encore Essential ra mắt trước đó, sản phẩm hỗ trợ sẵn tính năng hát karaoke với hai micro và hệ thống điều khiển đi kèm, thay vì phải mua micro bên ngoài.