JBL BandBox - loa di động đầu tiên tích hợp AI tách nhạc

Dòng loa BandBox được JBL bán tại Việt Nam với hai mẫu Solo (bên phải) và Trio. Khác với những mẫu loa Bluetooth dùng nghe nhạc hay hát karaoke thông thường, bộ đôi này có thể dùng cho luyện tập và biểu diễn nhờ sự kết hợp giữa loa di động với ampli (loa Amp) và tích hợp trí tuệ nhân tạo.

JBL BandBox đáp ứng tốt nhu cầu giải trí, luyện tập cá nhân và biểu diễn quy mô nhỏ, linh hoạt trong các hoàn cảnh sử dụng. Solo và Trio có giá công bố lần lượt 8,9 triệu và 18,9 triệu đồng, nhưng giá thực mua tại các đại lý có thể rẻ hơn 1-3 triệu đồng tùy model.