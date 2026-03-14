JBL BandBox - loa di động đầu tiên tích hợp AI tách nhạc

Dòng loa BandBox được JBL bán tại Việt Nam với hai mẫu Solo (bên phải) và Trio. Khác với những mẫu loa Bluetooth dùng nghe nhạc hay hát karaoke thông thường, bộ đôi này có thể dùng cho luyện tập và biểu diễn nhờ sự kết hợp giữa loa di động với ampli (loa Amp) và tích hợp trí tuệ nhân tạo.
JBL BandBox đáp ứng tốt nhu cầu giải trí, luyện tập cá nhân và biểu diễn quy mô nhỏ, linh hoạt trong các hoàn cảnh sử dụng. Solo và Trio có giá công bố lần lượt 8,9 triệu và 18,9 triệu đồng, nhưng giá thực mua tại các đại lý có thể rẻ hơn 1-3 triệu đồng tùy model.
Điểm nổi bật của dòng BandBox là là công nghệ Stem AI lần đầu trang bị trên loa Amp. Thay vì phải tìm kiếm các bản nhạc nền, người dùng có thể phát bài hát từ bất kỳ nguồn nhạc nào nào bằng smartphone qua Bluetooth. Hệ thống AI sẽ tự động phân tích và tách stem riêng giọng hát, tiếng đàn guitar, nhạc đệm theo thời gian thực mà không cần loa phải kết nối Internet.
Người dùng có thể tắt, hoặc điều chỉnh âm lượng từng thành phần trong bản nhạc như giọng ca sĩ để hát karaoke, tiếng guitar hay nhạc nền để tự mình chơi nhạc cụ. Đây là tính năng lần đầu có mặt trên loa Amp, trước đây chỉ có thể thực hiện qua phần mềm hậu kỳ phức tạp trên máy tính.
BandBox Solo với thiết kế nhỏ gọn như loa cầm tay, tích hợp màn hình LED pixel trực quan. Sản phẩm chỉ nặng 0,53 kg với công suất 30 W, dễ bỏ túi để mang theo sử dụng hay tập luyện mọi nơi.
Do kích thước nhỏ, dải bass không quá sâu và công suất đủ dùng trong không gian phòng nhỏ hoặc cá nhân. Loa chỉ có một cổng Input cho nhạc cụ hay micro.
Trong khi đó, mẫu Trio có thể dùng cho biểu diễn ngoài trời với nhóm nhạc nhỏ, khi được trang bị loa woofer 6,5 inch và loa tweeter kép công suất đến 135 W. Tuy nhiên, sản phẩm có kích thước lớn và nặng hơn 6 kg nên tính di động không cao.
BandBox Trio tích hợp Mixer 4 kênh với màn hình LCD màu lớn, cùng các núm xoay, nút bấm lớn giúp dễ dàng tinh chỉnh nhanh chóng các hiệu ứng, thông số ngay trong khi biểu diễn cho từng kênh.
Bốn cổng kết nối cho phép cùng lúc cả guitar, micro, keyboard và trống điện tử, đủ cho một ban nhạc. Dòng loa BandBox có sẵn các hiệu ứng pedalboard (hiệu ứng guitar mô phỏng bàn đạp) như Reverb, Chorus, Phaser và các giả lập ampli như clean (tiếng sạch), distortion (tiếng méo) giúp tùy chỉnh âm sắc, tạo độ dày, vang, và các âm thanh đặc trưng. Người dùng có thể tinh chỉnh phù hợp với phong cách cá nhân mà không cần mang theo pedal rời.
Cả hai mẫu loa BandBox đều có cổng USB-C Audio Interface cho phép kết nối máy tính và thu âm trực tiếp vào phần mềm DAW. Đây là giải pháp thuận tiện để ghi lại sáng tác hoặc sản xuất demo nhanh chóng. Ngoài ra, người dùng có thể tinh chỉnh Solo và Trio từ âm lượng, EQ đến cao độ, tông, chất âm và cả chuỗi pedal theo ý muốn thông qua ứng dụng JBL One.
BandBox Solo pin tích hợp với thời gian sử dụng liên tục 6 tiếng. Trong khi đó, Trio hỗ trợ cắm điện trực tiếp hoặc di động với thời lượng pin lên đến 10 tiếng, JBL trang bị pin JBL Battery 400 có thể tháo rời và thay thế nhanh.
Nếu người dùng chỉ cần loa để nghe nhạc hay hát karaoke, các dòng loa Bluetooth truyền thống là lựa chọn kinh tế hơn. Trong khi đó, BandBox hướng tới người cần mẫu loa "tất cả trong một" để giải trí, tập luyện và biểu diễn. So với các loa Smart Amp chuyên dụng cho nhạc cụ, Bandbox có khả năng tách stem trực tiếp thuộc hàng tốt nhất, cân bằng giữa nghe nhạc giải trí và độ trung thực của nhạc cụ thay vì chỉ thiên về nhạc cụ.
