JBL Authentics 500 - loa dáng hoài cổ giá 17 triệu đồng

Phía trước là khung nhôm mạ vàng, trong khi phần thân làm bằng chất liệu da tổng hợp, còn phía sau là nhựa. Vỏ loa hướng đến sự thân thiện với môi trường, với 100% vải tái chế, 85% nhựa tái chế và 50% nhôm tái chế. Toàn bộ thân máy tạo sự sang trọng và mang tính hoài cổ. Tuy nhiên, chất liệu vải và da đều khiến bề mặt dễ bám bụi hoặc lông động vật sau một thời gian sử dụng, trong khi khá khó vệ sinh.

Loa có kích thước 447 x 240 x 255 mm, không quá nặng với 7,8 kg nhưng không có phần quai xách hoặc báng cầm, có thể gây khó khăn khi di chuyển. So với các mẫu kích cỡ tương đương, loa nhẹ hơn Transparent Speaker (11 kg), tương đương Marshall Woburn III (7,45 kg) nhưng nặng hơn đáng kể so với Klipsch The Three II (4,7 kg).