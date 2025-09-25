Jaykii: 'Tôi từng sợ khán giả quay lưng'

Ca sĩ Jaykii cho biết im ắng trong bảy năm qua vì bị loay hoay, mất cảm xúc với âm nhạc, sợ khán giả không còn yêu thích anh.

Jaykii trở lại làng nhạc, ra mắt album nhạc đầu tay Tan tương tư tại TP HCM, chiều 25/9. Anh thể hiện các ca khúc mới sáng tác như: Chuyện hai chúng ta, Mạnh mẽ ai xem và bản hit Chiều hôm ấy.

Nhiều đồng nghiệp như ca sĩ Hoàng Tôn, Sara Lưu, nhạc sĩ Dương Khắc Linh dành cho anh những tràng pháo tay cổ vũ. "Tôi thích những sáng tác mới của Jaykii và cảm nhận sự trưởng thành về mặt cảm xúc của anh", Dương Khắc Linh nói.

Jaykii hát "Chiều hôm ấy" Jaykii hát "Chiều hôm ấy". Video: Hoàng Dung

Jaykii cho biết hạnh phúc khi vẫn được mọi người yêu mến kể từ sau đĩa đơn Nào đâu phải anh vào năm 2018. Thời gian im ắng, nhìn nhận lại bản thân, anh thấm thía nhiều điều trong cuộc sống, nhất là lựa chọn hướng phát triển công việc.

"Nhiều năm trước, mỗi lần nghe nhạc, tôi bị đau đầu, không còn cảm xúc. Điều này kéo dài nên tôi dần mất định hướng. Tuy nhiên, sau tất cả, tôi nhận ra âm nhạc luôn là điều bản thân khát khao, muốn theo đuổi đến cùng", Jaykii nói.

Trong một lần đi nghỉ dưỡng ở Đà Lạt vào năm ngoái, ca sĩ tình cờ nghe một khán giả chia sẻ rằng âm nhạc của anh là thanh xuân, là bạn đồng hành trong những ngày tan vỡ. Điều đó khiến Jaykii nhận ra đã vô tình tạo ra một khoảng cách lớn với những người vẫn luôn yêu thương và chờ đợi âm nhạc của anh.

Vợ Jaykii - Mai Anh (trái) - trong buổi ra mắt sản phẩm của chồng. Ảnh: Hoàng Dung

Ngoài khán giả, vợ anh - Mai Anh - cũng là người động viên, sẵn sàng đầu tư cho anh làm sản phẩm. Theo Jaykii, anh được bạn đời lo lắng từng miếng ăn, giấc ngủ và nói đùa rằng "giống người mẹ thứ hai" của anh. Những lúc anh gặp khó khăn trong công việc, bà xã giúp anh vực dậy tinh thần. "Tôi trầm tính, hướng nội còn Mai Anh năng động và lạc quan. Nhờ có cô ấy, tôi đã thay đổi và sẵn sàng đón nhận mọi thứ xảy đến, không còn tiêu cực như trước nữa", ca sĩ cho biết.

CD Tan tương tư gồm tám ca khúc ballad: Mùa đông năm ấy, Chuyện hai ta, Ai rồi cũng khác, Mạnh mẽ ai xem. Ca sĩ sáng tác các bài này khi nhìn lại những chuyện tình đã qua và xem đó là ký ức đẹp. "Trong lần trở lại này, tôi khá thoải mái, không đặt nặng việc phải đạt thành tích hay có bài hit. Tôi đang có những điều quý giá như tình yêu của gia đình, đồng nghiệp và khán giả, thế là đủ rồi", anh nói.

Jaykii, 32 tuổi, tên thật là Trần Anh Quân, từng vào top 10 Vietnam Idol 2013. Ca sĩ được nhiều khán giả trẻ biết đến qua bài hát Chiều hôm ấy (tự sáng tác) và Đừng như thói quen (Dương Khắc Linh). Tháng 4/2018, anh cùng Sara Lưu giành ngôi á quân cuộc thi Giai điệu chung đôi. Anh kết hôn với hot girl Mai Anh năm 2023, có con trai bốn tuổi.

MV "Mạnh mẽ ai xem" - Jaykii MV "Mạnh mẽ ai xem", phát tối 25/9. Video: Nhân vật cung cấp

Hoàng Dung