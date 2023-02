Jason Momoa thách thức Vin Diesel trong 'Fast X'

Tài tử Jason Momoa đóng phản diện, truy sát các thành viên gia đinh Dominic Toretto (Vin Diesel) trong trailer đầu tiên phần 10 "Fast & Furious".

FAST & FURIOUS X trailer Trailer "Fast X" - phim dự kiến ra rạp vào tháng 5. Video: CGV

Tối 10/2, nhà phát hành tung trailer đầu tiên của Fast X - tập phim thứ 10 trong thương hiệu hành động - đua xe ăn khách Fast & Furious. Kịch bản đưa khán giả trở lại Fast Five (2011), khi Dom và nhóm của anh tiêu diệt trùm ma túy người Brazil Hernan Reyes ở Rio De Janeiro. Điều họ không biết là con trai của Reyes - Dante (Jason Momoa) chứng kiến tất cả và dành 12 năm qua để lên kế hoạch trả thù.

Trailer hé lộ sự trở lại của hàng loạt nhân vật của thương hiệu như Han, Roman, Mia, Letty, Shaw, Cipher... Jakok (John Cena) - phản diện của phần chín - cũng tái xuất nhưng lần này hứa hẹn giúp Dominic Toretto trong nhiệm vụ bảo vệ chính gia đình anh. Đỉnh điểm của trailer là phân đoạn Dante bắt cóc Brian - con trai của Dom.

Jason Momoa trong vai phản diện chính của phần 10 "Fast & Furious". Ảnh: CGV

Êkíp mang đến hàng loạt cảnh hành động quy mô lớn. Một trong những phân cảnh đáng chú ý là Dom lái chiếc xe từ trên máy bay đáp xuống cây cầu, rồi tăng tốc để thoát khỏi sự kìm kẹp của hai chiếc trực thăng đang thả móc ghim thẳng vào thân ôtô của anh.

Đạo diễn Fast X là nhà làm phim người Pháp Louis Leterrier, thay thế Justin Lin sau phần chín. Ông được biết đến với nhiều bom tấn hành động như The Transporter, The Incredible Hulk hay Now You See Me. Một số ngôi sao trở lại từ các phần phim trước đây là Scott Eastwood trong vai Little Nobody, Michael Rooker trong vai Buddy hay Cardi B trong vai Leysa.

Vin Diesel (trái) và đạo diễn Louis Leterrier trên phim trường. Ảnh: CGV

Ra đời năm 2001, Fast & Furious trở thành loạt bom tấn hái ra tiền nhất Hollywood hiện nay mà không dựa trên truyện tranh sẵn có. Loạt phim hiện thu hơn 6 tỷ USD, thuộc thể loại hành động, xoay quanh chủ đề đua xe đường phố, tội phạm. Thương hiệu dự kiến kết thúc sau phần 11.

Đạt Phan