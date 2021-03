Janice Dickinson chê thế hệ người mẫu trẻ

Janice Dickinson cho rằng các đàn em như Kendall Jenner, Gigi và Bella Hadid không xứng đáng nhận danh hiệu siêu mẫu.

Cựu giám khảo America's Next Top Model nói trên chương trình Behind The Velvet Rope hôm 5/3: "Họ không phải người mẫu giỏi. Họ chỉ có một bộ dạng duy nhất. Họ không đa dạng hóa các khoảnh khắc. Họ chỉ đứng đó và nhận cát-xê hàng triệu USD".

Siêu mẫu Janice Dickinson. Ảnh: Teen Vogue.

Dickinson cho rằng các người mẫu trẻ hiện thành công nhờ có lượng người theo dõi đông đảo trên mạng xã hội. "Trong khi Vogue có khoảng 800.000 người đặt báo, Kylie Jenner chắc phải có hơn 25 triệu fan trên Instagram. Tôi không nhớ rõ con số. Họ không bao giờ bằng đẳng cấp của những siêu mẫu thập niên 1970 đến 1990. Chúng tôi thật tuyệt vời", cô nói tiếp.

Những mẫu trẻ như Kendall Jenner hay chị em nhà Hadid thường xuyên bị công kích bởi những tiền bối trong ngành. Năm 2016, Rebecca Romijn khẳng định những người thực sự yêu thời trang đều ghét những người mẫu nổi lên từ mạng xã hội. Stephanie Seymour từng gọi chị em nhà Hadid là những kẻ ăn may, hợp thời thay vì công nhận danh hiệu "siêu mẫu" của họ.

Janice Dickinson sinh năm 1955, bắt đầu làm mẫu từ năm 14 tuổi. Cô được coi là người khai sinh ra khái niệm "siêu mẫu" khi dùng từ này trong một buổi phỏng vấn với kênh ET năm 1979. Sau ba thập kỷ thành công trên sàn catwalk, Dickinson tiếp tục gây chú ý với vai trò giám khảo cuộc thi America's Next Top Model từ năm 2003 đến 2006. Năm 2007, cô mở công ty quản lý người mẫu riêng và bắt đầu sản xuất một số chương trình truyền hình thực tế.

Janice Dickinson thời trẻ Janice Dickinson thời trẻ. Video: Janice Dickinson Fanclub Youtube.

Phương Mai (theo People)