Jang Dong Gun tái xuất sau scandal 'ngoại tình'

Tài tử Hàn Jang Dong Gun ra mắt phim mới sau bốn năm hạn chế xuất hiện vì vướng scandal "phản bội vợ".

Diễn viên 52 tuổi dự lễ khai mạc LHP Busan tối 2/10, đánh dấu lần đầu anh đi thảm đỏ từ cuối năm 2019 đến nay. Phim mới của Jang Dong Gun - A Normal Family - dự kiến ra rạp Hàn Quốc ngày 9/10.

Jang Dong Gun, Claudia Kim trên thảm đỏ Jang Dong Gun (xuất hiện từ 0:18) đi thảm đỏ cùng đoàn phim "A Normal Family". Video: Busan Wolf

Theo trang Joins, năm ngoái Jang Dong Gun đóng phim truyền hình Biên niên sử Arthdal: Thanh kiếm của Aramun nhưng ở dự án đó, anh không xuất hiện công khai để giới thiệu tác phẩm, cũng không trả lời phỏng vấn về công việc lẫn đời tư.

Tài tử cho biết lo lắng và hồi hộp khi đứng trước truyền thông, khán giả sau thời gian dài. Anh cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh vì ở một số suất chiếu sớm, phim nhận đánh giá tích cực. A Normal Family là công sức của cả tập thể nên Jang Dong Gun lo ngại chuyện đời tư của anh gây ảnh hưởng xấu đến phim. Sau scandal, tài tử trân trọng công việc hơn, cảm thấy mỗi cảnh quay, mỗi câu thoại đều quý giá hơn trước.

Jang Dong Gun giao lưu khán giả tại sự kiện trong khuôn khổ LHP Busan, ngày 3/10. Ảnh: Xports News

A Normal Family do Heo Jin Ho đạo diễn, Jang Dong Gun đóng chồng của Kim Hee Ae. Phim thể loại giật gân, kể tâm lý của các đôi vợ chồng khi thấy con cái phạm tội. Trên trang MK, Jang Dong Gun nói các nhân vật anh từng thủ vai thường không gần gũi cuộc sống đời thường, như sát thủ, chiến binh, lưu manh. Còn lần này, anh hóa thân một người đàn ông đối diện những nỗi lo thường nhật. Anh cảm ơn đàn chị Kim Hee Ae giúp đỡ trong quá trình ghi hình.

Chae Rim mang thai con đầu lòng Jang Dong Gun và Chae Rim trong "Tình yêu trong sáng". Video: MBC

Jang Dong Gun gia nhập làng giải trí từ đầu thập niên 1990, gây dựng vị trí sao hàng đầu Làn sóng Hàn qua nhiều phim nổi tiếng châu Á như Người mẫu, Cú nhảy cuối cùng, Tình yêu trong sáng, Anh em nhà bác sĩ, Friend, Vô cực, Phẩm chất quý ông. Anh kết hôn với diễn viên Go So Young năm 2010, có hai con - một trai và một gái.

Theo Ettoday, đầu năm 2020, Jang Dong Gun sụp đổ hình tượng "quý ông mẫu mực" khi lộ loạt tin nhắn với bạn của anh, tài tử Joo Jin Mo. Loạt tin nhắn được cho là từ năm 2013, trong đó Jin Mo rủ rê Jang Dong Gun tới nhà gặp gỡ các cô gái. Hai người bình luận về cơ thể các người mẫu, hoa hậu. Jang Dong Gun còn hẹn Jin Mo "chơi gái" khi vợ anh mang thai con thứ hai.

Vợ chồng Jang Dong Gun năm 2023. Ảnh: Instagram/Ko Soyoung

Sự việc khiến vợ Go So Young khóa bình luận trang cá nhân một thời gian, cô và Jang Dong Gun đều im lặng về các tin nhắn. Năm ngoái, Go So Young đăng ảnh vợ chồng đi ăn, kỷ niệm 13 năm kết hôn.

Như Anh