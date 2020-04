Jane Fonda ra mắt bộ sưu tập làm từ thiện

Minh tinh Jane Fonda dùng tiền bán bộ sưu tập mới để ủng hộ quỹ cứu trợ người lao động trong đại dịch và bảo vệ môi trường.

Nữ diễn viên 82 tuổi đăng ảnh mặc đồ thể thao màu ghi, sọc bảy sắc cầu vồng chạy dọc hai bên cùng dòng chữ Fonda. Trang phục thuộc bộ sưu tập do bà và một công ty thời trang kết hợp thực hiện, được bán với giá 84,99 USD (gần 2 triệu). Bộ sưu tập còn có áo phông in logo "JF" (viết tắt tên diễn viên) và "Fire Drill Friday", giá 24,99 USD (khoảng 585.000 đồng).

Toàn bộ tiền thu được ủng hộ cho chiến dịch Fire Drill Friday và Quỹ cứu trợ One Fair Wage. Fire Drill Friday là dự án bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu do Jane Fonda đồng sáng lập, lấy cảm hứng từ câu nói của nhà hoạt động môi trường Greta Thunberg: "Ngôi nhà của chúng ta đang bốc cháy". One Fair Wage là tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ, kêu gọi đảm bảo mức lương tối thiểu cho người lao động, đặc biệt công nhân mất việc bởi Covid-19.

Jane Fonda đăng ảnh và kêu gọi ủng hộ trên Instagram.

Đây không phải lần đầu tiên Fonda sử dụng thời trang để đưa ra những quan điểm chính trị - xã hội. Bà nổi tiếng với chiếc áo khoác đỏ mặc trong nhiều lần biểu tình của Fire Drill Friday. Lần khác, bà đăng chiếc tất đỏ in gương mặt Greta Thunberg, nói rằng mọi người nên phản ứng với biến đổi khí hậu giống Covid-19. Tháng trước, nữ diễn viên đăng ảnh biến tấu khăn tay đỏ thành khẩu trang, nhắc mọi người cẩn trọng thời dịch.

Jane Fonda sinh năm 1937, là huyền thoại điện ảnh với hai giải Oscar diễn xuất. Trong chiến tranh Việt Nam, bà là tiếng nói phản chiến mạnh mẽ hàng đầu giới nghệ sĩ Mỹ, từng đến thăm binh sĩ miền Bắc. Nhiều thập niên sau, Fonda đấu tranh vì nữ quyền, phản chiến, môi trường.

Bảo Thư (theo Vogue)