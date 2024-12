Jamie Foxx gặp tai nạn ở tiệc sinh nhật

MỹDiễn viên Jamie Foxx bị một người lạ ném ly vào mặt khi đang ăn tiệc đón tuổi 57 ở quán bar.

Một nhân chứng nói với TMZ một vài khách trong quán bar Mr. Chow tại Los Angeles "thô lỗ và khiếm nhã" với Foxx, tối 13/12. Khi Foxx yêu cầu những người khác không làm phiền để anh tận hưởng bữa tiệc bên người thân trong gia đình, một người trong số đó đã ném ly trúng mặt anh. Tai nạn khiến tài tử Người Nhện rách miệng, phải khâu vài mũi. Hiện Sở Cảnh sát Beverly Hills đang điều tra nguyên nhân sự việc.

Jamie Foxx đến quán bar tổ chức tiệc mừng tuổi 57, hôm 13/12. Ảnh: Backgrid

Hôm 10/12, trên trang cá nhân, diễn viên Mỹ nói biết ơn khi còn sống để đón sinh nhật lần nữa sau cuộc khủng hoảng sức khỏe năm ngoái. Tháng 4/2023, anh nhập viện khẩn cấp khi đang quay phim ở Atlanta. Tài tử bị chảy máu não dẫn tới đột quỵ, phải điều trị 20 ngày.

Trong chương trình Jamie Foxx: What Had Happened Was của Netflix, anh nói: "Ngày 11/4, tôi bị đau đầu dữ dội và uống một viên aspirin. Trong lúc nguy cấp, may mắn con gái út, 14 tuổi, đã đưa đi cấp cứu ở Piedmont. Bác sĩ nói tôi sẽ chết nếu không phẫu thuật kịp thời".

Sau đó, anh được đưa đến Chicago để phục hồi chức năng. Foxx cho biết thật tuyệt vời khi có thể bình phục, ngồi ở đây để vui cười và kể cho mọi người những chuyện đã xảy ra.

Hậu trường 'Jamie Foxx: What Had Happened Was' Hậu trường Jamie Foxx thực hiện chương trình "Jamie Foxx: What Had Happened Was". Trong đó anh kể về biến cố sức khỏe và hành trình trở lại với hài độc thoại sau 18 năm.

Jamie Foxx, 57 tuổi, nổi tiếng nhờ vai diễn trong Ray (2004), mang về giải Oscar, BAFTA, Quả Cầu Vàng. Cùng năm, anh nhận đề cử Oscar Nam phụ xuất sắc cho vai diễn trong "Collateral". Anh còn tham gia Amazing Spider-Man 2, Spider-Man: No Way Home, Baby Driver. Tài tử nổi tiếng là một "tắc kè hoa" của Hollywood với những màn tăng giảm cân ngoạn mục cho vai diễn. Năm 2003, anh từng tập luyện để đạt cân nặng khoảng 100 kg đóng phim Redemption.

Họa Mi (theo Pagesix)