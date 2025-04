Jamie Dornan, Giselle góp mặt trong chiến dịch mới của Loewe

Vẻ ngoài lãng tử với mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ của Jamie được thương hiệu đánh giá là phù hợp với tinh thần năng động, trẻ trung của bộ sưu tập Paula's Ibiza lần này.

Jamie Dornan nổi tiếng sau khi nhận Giải thưởng Điện ảnh và Truyền hình Ireland cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và đề cử Giải thưởng Truyền hình BAFTA cho vai diễn kẻ giết người hàng loạt trong bộ phim The Fall. Năm 2021, anh đóng vai chính trong Belfast của Kenneth Branagh, bộ phim mang về cho anh đề cử Quả cầu vàng và Giải thưởng Lựa chọn của giới phê bình. Các tác phẩm khác gần đây của anh gồm A Haunting in Venice của Branagh, Heart of Stone của Netflix với Gal Gadot…