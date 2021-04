Jamie Chung kêu gọi ngừng ghét người châu Á

Diễn viên Jamie Chung mang ví in dòng chữ mạ vàng "Stop Asian Hate" ở lễ trao giải SAGs 2021 của Mỹ.

Là một trong số khách mời của SAGs 2021 (Giải thưởng Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh lần thứ 27) phát sóng tối 4/4 (giờ địa phương), Jamie Chung chọn đầm đỏ trễ vai của Oscar de la Renta. Cô gây chú ý với ví cầm tay hình chữ nhật do Edie Parker thiết kế.

Jamie Chung và chiếc ví mang dòng chữ "Stop Asian Hate". Ảnh: Instagram Jamie Chung.

Trên People, diễn viên người Mỹ gốc Hàn nói: "Thật tức giận vì tình trạng phân biệt chủng tộc. Tôi nghĩ bây giờ mọi người mới nhận thức được mức độ tồi tệ của điều này. Thật thất vọng khi nhiều phương tiện truyền thông không chia sẻ những câu chuyện này". Theo cô, để việc tuyên truyền hiệu quả, mỗi người có thể tự giáo dục và vận động lẫn nhau, không được phép bỏ cuộc cho đến khi thấy sự thay đổi thực sự mang tính hệ thống với cộng đồng người châu Á.

Ngôn ngữ thời trang của Chung diễn ra trong bối cảnh bạo lực đang gia tăng đối với người Mỹ gốc Á và người dân các đảo ở Thái Bình Dương. Hôm 16/3, một vụ xả súng tại ba tiệm spa ở khu vực Atlanta khiến tám người thiệt mạng, sáu người trong đó là phụ nữ châu Á. Một báo cáo gần đây của trung tâm nghiên cứu chủ nghĩa cực đoan tại Đại học bang California ở San Bernardino cho thấy tội phạm căm thù người châu Á đã tăng 150% vào năm 2020 ở 16 thành phố lớn nhất của Mỹ.

Jamie Chung sinh ngày 10/4/1983 tại Mỹ, là diễn viên, blogger và cựu ngôi sao truyền hình thực tế người Mỹ. Cô được biết đến qua vai diễn trong The Hangover, loạt phim The Real World: San Diego của kênh MTV và phần tiếp theo Real World/Road Rules Challenge: The Inferno II.

Họa Mi (theo People)