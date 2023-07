James Wan: 'Tôi muốn Insidious tạo cảm giác tàu lượn siêu tốc'

Trả lời VnExpress, "ông hoàng phim kinh dị" James Wan nói muốn khán giả có cảm giác ngồi tàu lượn siêu tốc với "Insidious: The Red Door".

Ra mắt tại Bắc Mỹ hôm 7/7, Insidious: The Red Door - tập thứ 5 trong loạt phim kinh dị kinh phí thấp đình đám của James Wan - hiện thu về 76,8 triệu USD và đứng nhất Top phim ăn khách nhất ở thị trường Mỹ tuần qua.

Dịp này, đạo diễn James Wan có cuộc trò chuyện trực tuyến ngắn với VnExpress. Đạo diễn gốc Malaysia gửi lời chào khán giả bằng tiếng Việt và ví von cảm giác khi xem Insidious: The Red Door: "Bạn sẽ có trải nghiệm giống như đi tàu lượn siêu tốc. Bạn sẽ la hét, hoảng sợ nhưng sẽ có những phút giây thực sự thư giãn. Tôi hy vọng khán giả thích phim này".

James Wan: ‘Tôi mong khán giả Việt sợ khi xem Insidious mới’ Nhà làm phim James Wan trò chuyện trực tuyến với VnExpress. Video: Phạm Linh

Theo Box Office Vietnam, phim thu về 13,5 tỷ đồng sau ngày công chiếu đầu tiên (14/7) và hai ngày chiếu sớm (Sneak Show) hôm 12 và 13/7.

Insidious ra mắt tập đầu từ năm 2010, xoay quanh câu chuyện về người cha Josh Lambert (Patrick Wilson thủ vai) đi tìm đứa con trai Dalton đi lạc trong thế giới của những linh hồn. Insidious: The Red Door là tập thứ 5 của loạt phim nhưng bối cảnh thời gian lại là sau các sự kiện trong hai tập đầu do James Wan làm đạo diễn. 10 năm sau các sự kiện trong phần hai, Josh cùng gia đình đã chuyển nhà đi nơi khác để các con theo đuổi việc học hành. Tuy nhiên, giấc mơ vào đại học của con trai Dalton trở thành cơn ác mộng khi những con quỷ trong quá khứ bất ngờ trở lại để ám cả hai. Để chấm dứt sự ám ảnh, Josh và Dalton một lần nữa phải quay trở lại Cõi Vô Định để khiến lũ quỷ biến mất mãi mãi.

Đây cũng là bộ phim đầu tiên mà diễn viên nam chính của hai tập đầu - Patrick Wilson - ngồi ghế đạo diễn. Nhà làm phim James Wan dành nhiều lời khen cho tài tử 50 tuổi đã gắn bó với mình qua nhiều tác phẩm: "Tôi cảm thấy mình đã làm tất cả những gì cần thiết với tư cách đạo diễn cho Insidious. Tôi muốn để những đạo diễn khác tiếp tục câu chuyện với tầm nhìn và thách thức mới. Vì vậy, tôi chuyển nó cho họ và hỗ trợ với tư cách nhà sản xuất. Tôi nghĩ Patrick Wilson đã làm tốt vai trò đạo diễn. Phần lớn khán giả không nhận ra điều này nhưng Patrick là người đam mê điện ảnh và có kiến thức tốt. Tôi cho rằng đó là bước đệm hoàn hảo để anh ấy trở thành đạo diễn".

Tài tử Patrick Wilson - nam chính của hai tập đầu - đạo diễn "Insidious: The Red Door". Ảnh: Sony Pictures

Đạo diễn James Wan và tài tử Patrick Wilson gắn bó qua nhiều dự án thành công. Đến nay, loạt phim kinh dị kinh phí thấp Insidious mà cả hai kết hợp đem về doanh thu gần 620 triệu USD. Vũ trụ Điện ảnh Conjuring do James làm đạo diễn và Patrick đóng chính thu về 2,1 tỷ USD qua tám tập và đang là loạt phim kinh dị ăn khách nhất mọi thời. Bom tấn siêu anh hùng DC - Aquaman - do James Wan thực hiện và Patrick Wilson đóng phản diện cán mốc 1,1 tỷ USD khi ra mắt năm 2018.

James Wan sinh ra trong một gia đình gốc Hoa tại Malaysia và lớn lên ở Australia. Học hết phổ thông, anh quyết theo đuổi nghiệp điện ảnh bằng việc thi vào khoa Nghệ thuật của Học viện Công nghệ Hoàng gia Australia. Sự nghiệp James bắt đầu cất cánh khi anh gặp bạn học Leigh Whannell. Cả hai cùng nhau thực hiện bộ phim kinh dị Saw với ghế đạo diễn do James Wan đảm nhiệm.

Ngay khi ra mắt, Saw trở thành hiện tượng điện ảnh. Tác phẩm này đánh dấu bước phát triển mới của phim kinh dị và cũng là một trong những bộ phim ăn khách nhất ở thể loại phim này với doanh thu 103 triệu USD, gấp 100 lần chi phí sản xuất. Ở tuổi 46, James Wan được coi là ông vua ở thể loại phim kinh dị với phong cách làm phim ấn tượng và đem lại sự tươi mới cho dòng phim này.

James Wan là một trong những nhà làm phim gốc Á thành công nhất ở Hollywood. Ảnh: Sony Pictures

Wan vẫn phát triển song song các dự án kinh dị của mình là Saw, Insidious và Conjuring với vai trò nhà sản xuất. Cuối năm nay, James Wan trở lại với vai trò đạo diễn trong bom tấn siêu anh hùng Aquaman and the Lost Kingdom.

Ngoài Patrick Wilson, Insidious: The Red Door đánh dấu sự trở lại của dàn diễn viên từng xuất hiện trong hai tập đầu do James Wan đạo diễn, gồm minh tinh Rose Byrne, diễn viên trẻ Ty Simpkins (vai cậu con trai Dalton - nay đã 21 tuổi). "Nàng thơ phim kinh dị" 80 tuổi - Lin Shaye - tiếp tục vai diễn bà đồng Elise đã gắn với loạt phim từ tập đầu đến nay.

Nguyên Minh