James Gunn cưới

Đạo diễn Guardians of the Galaxy đăng lên Instagram những khoảnh khắc trong hôn lễ hôm 29/9 ở Aspen, Colorado, Mỹ và viết: "Cuối cùng tôi cũng đã kết hôn với tình yêu của đời mình". Cô dâu Holland mặc váy cưới trắng xuyên thấu, còn Gunn diện bộ vest xanh ngọc lục bảo.

Khoảnh khắc trong hôn lễ của James Gunn, Jennifer Holland. Ảnh: Instagram Jenniferlholland

James Gunn cho biết đám cưới diễn ra tại một không gian đẹp như tranh vẽ, có một "khách không mời" là con nai đi lạc ở bìa rừng gần đó khi buổi lễ bắt đầu. Những người có mặt thích thú với sự xuất hiện của "nhân vật" này trong các khung hình. Đạo diễn nói: "Thật là một ngày tuyệt vời khi hôn lễ của chúng tôi có sự chứng kiến của gia đình và bạn bè".

Holland cũng đăng lên Instagram loạt khoảnh khắc trong ngày trọng đại. Cô nói lời cảm ơn Gunn vì đã "chia sẻ tình yêu, cuộc sống và gia đình của anh cho em". Cô viết thêm: "Cảm ơn anh đã chọn em, mang đến cho em niềm vui qua những tràng cười. Chúng ta sẽ gắn bó, cùng làm nhiều điều với nhau hơn cả bảy năm qua".

James Gunn, Jennifer Holland cười tươi suốt thời gian diễn ra hôn lễ. Ảnh: Instagram Jenniferlholland

Gunn và Holland hẹn hò từ năm 2015. Trước đó, nhà làm phim kết hôn với Jenna Fischer của The Office năm 2000, ly hôn năm 2008.

James Gunn sinh năm 1966, là một trong những đạo diễn trụ cột của Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Anh thực hiện hai phần Guardians of the Galaxy ăn khách và đang chuẩn bị phần ba. Ngoài ra, Gunn còn là một trong các giám đốc sản xuất của Avengers: Infinity War. Hồi tháng 7/2018, James Gunn bị đuổi khỏi vị trí đạo diễn Guardians of the Galaxy 3 sau khi Disney phát hiện câu đùa về ấu dâm và cưỡng hiếp trong một số bài đăng trên Twitter. Đến tháng 3/2019, nhà làm phim được Marvel tái bổ nhiệm.

Jennifer Holland sinh năm 1987, là diễn viên người Mỹ. Cô được biết đến với vai Emilia Harcourt trong phim Biệt đội cảm tử, phim truyền hình Peacemaker. Cô còn xuất hiện với vai Ashley trong American Pie Presents: The Book of Love.

Tân Cao (theo ET)