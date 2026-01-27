Jaecoo J7 bị triệu hồi do lỗi chết máy

Trung QuốcMẫu xe gầm cao cỡ C nghi dính lỗi dây dẫn điện ECU khiến động cơ dừng hoạt động khi đang lái.

Hãng xe Trung Quốc Chery triệu hồi hai mẫu xe, gồm Jaecoo J7 và Tiggo 7 tại thị trường nội địa, theo Cục quản lý thị trường nhà nước Trung Quốc ngày 23/1.

Đợt triệu hồi này với 1.108 xe gồm Chery Tansuo 06 và Tiggo 7 thế hệ mới, sản xuất từ ngày 1/4 đến 8/12/2025. Tansuo 06 có tên gọi khác tại thị trường nước ngoài là Jaecoo 7.

Chery Tansuo 06 có tên gọi khác là Jaecoo J7 bị triệu hồi tại Trung Quốc. Ảnh: NewsYiche

Những xe bị triệu hồi có thể gặp sự cố trong quá trình sản xuất và lắp ráp khiến các kẹp dây dẫn nhánh ECU động cơ không được siết chặt đúng cách theo quy trình vận hành, dẫn đến tình trạng mòn dây dẫn. Trong trường hợp nghiêm trọng, điều này có thể khiến xe chết máy khi đang lái, gây nguy hiểm và mất an toàn.

Chery cho biết, hãng sẽ kiểm tra miễn phí cụm dây dẫn điện nhánh ECU cho tất cả các xe nằm trong diện triệu hồi. Nếu phát hiện có lỗi, công ty sẽ sửa chữa hoặc thay thế các bộ phận bị ảnh hưởng mà không tính phí cho chủ xe.

Jaecoo J7 và Tiggo 7 đều trang bị động cơ 1,6 lít tăng áp, công suất 194 mã lực, mô-men xoắn cực đại 290 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp. Đây là hai mẫu xe chiến lược của hãng tại thị trường nội địa và xuất khẩu.

Tiggo 7 có hai phiên bản Sport và Plus, giá bán lần lượt 12.250 USD và 12.800 USD. Trong khi Tansuo 06 bản trang bị động cơ 1.6 tăng áp có giá 19.500 USD.

Tại thị trường Việt Nam, Jaecoo J7 nhập khẩu chính hãng Malaysia từ tháng 4/2025. Mẫu gầm cao cỡ C của Trung Quốc bán 3 phiên bản, giá 739-879 triệu đồng.

Minh Vũ