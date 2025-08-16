Jaecoo J6 - xe điện phong cách off-road chào khách Việt

Sau chiếc CUV cỡ C J7 ra mắt vào đầu năm 2025, Omada & Jaecoo Việt Nam tiếp tục mang về mẫu xe điện J6 thuộc phân khúc cỡ B+. Xe được trưng bày tại phố đi bộ Hồ Gươm, chưa ra mắt chính thức.
Xe được phát triển dựa trên Chery iCar 03 – mẫu xe dành riêng cho thị trường Trung Quốc, tuy nhiên J6 là sản phẩm toàn cầu nên không có nhiều thay đổi so với iCar 03.
Sau chiếc CUV cỡ C J7 ra mắt vào đầu năm 2025, Omada & Jaecoo Việt Nam tiếp tục mang về mẫu xe điện J6 thuộc phân khúc cỡ B+. Xe được trưng bày tại phố đi bộ Hồ Gươm, chưa ra mắt chính thức.
Xe được phát triển dựa trên Chery iCar 03 – mẫu xe dành riêng cho thị trường Trung Quốc, tuy nhiên J6 là sản phẩm toàn cầu nên không có nhiều thay đổi so với iCar 03.
Cùng kiểu tạo hình vuông vức như J7, nhưng J6 đậm chất off-road hơn, thiết kế mang hơi hướng những mẫu xe off-road huyền thoại như Land Rover Defender, Mercedes G63 hay Suzuki Jimny. Đầu xe với lưới tản nhiệt dạng kín, cụm đèn pha dạng LED, điểm nhấn là đèn ban ngày thẳng đứng với các đường trang trí gấp khúc bên trong.
Ngoài ra, cản trước trang bị thêm hai đèn sương mù cùng sơn bạc cách điệu so với mẫu dành cho thị trường nước khác. Vì đây mới chỉ là mẫu xe trưng bày trước cho khách hàng, chưa phải bản ra mắt chính thức sẽ bán ra thị trường nên có thể có một vài điểm khác biệt nhỏ trong hình dáng.
Cùng kiểu tạo hình vuông vức như J7, nhưng J6 đậm chất off-road hơn, thiết kế mang hơi hướng những mẫu xe off-road huyền thoại như Land Rover Defender, Mercedes G63 hay Suzuki Jimny. Đầu xe với lưới tản nhiệt dạng kín, cụm đèn pha dạng LED, điểm nhấn là đèn ban ngày thẳng đứng với các đường trang trí gấp khúc bên trong.
Ngoài ra, cản trước trang bị thêm hai đèn sương mù cùng sơn bạc cách điệu so với mẫu dành cho thị trường nước khác. Vì đây mới chỉ là mẫu xe trưng bày trước cho khách hàng, chưa phải bản ra mắt chính thức sẽ bán ra thị trường nên có thể có một vài điểm khác biệt nhỏ trong hình dáng.
Tổng thể xe có chiều dài 4.342 mm, rộng 1.926 mm, cao 1.741 mm, trục cơ sở 2.715 mm. So với các đối thủ ở phân khúc B+/C- như Toyota Corolla Cross (4.460 x 1.825 x 1.620 mm) hay BYD Atto 3 (4.455 x 1.875 x 1615 mm), J6 ngắn hơn nhưng rộng và cao hơn, nhưng trục cơ sở tương đồng, thậm chí tương tự các mẫu CUV cỡ C.
Thân xe sử dụng các đường thẳng để tạo nét, các hốc chắn bùn được mở rộng tạo sự khoẻ khoắn. Tay nắm cửa dạng ẩn giúp tăng khí động học cũng như giúp xe liền mạch hơn. Mui xe được sơn đen bóng, cách điệu với màu sơn thân giữa và phần nhựa nhám thân dưới.
Tổng thể xe có chiều dài 4.342 mm, rộng 1.926 mm, cao 1.741 mm, trục cơ sở 2.715 mm. So với các đối thủ ở phân khúc B+/C- như Toyota Corolla Cross (4.460 x 1.825 x 1.620 mm) hay BYD Atto 3 (4.455 x 1.875 x 1615 mm), J6 ngắn hơn nhưng rộng và cao hơn, nhưng trục cơ sở tương đồng, thậm chí tương tự các mẫu CUV cỡ C.
Thân xe sử dụng các đường thẳng để tạo nét, các hốc chắn bùn được mở rộng tạo sự khoẻ khoắn. Tay nắm cửa dạng ẩn giúp tăng khí động học cũng như giúp xe liền mạch hơn. Mui xe được sơn đen bóng, cách điệu với màu sơn thân giữa và phần nhựa nhám thân dưới.
Đuôi xe trang bị cụm đèn hậu dạng dọc tạo hình giống đèn pha, cửa cốp mở ngang, tuy nhiên xe không trang bị hộp đồ nhỏ ở phía sau như những phiên bản ở thị trường quốc tế.
Xe sử dụng khung nhôm liền khối chứ không phải khung gầm rời đặc trưng trên các mẫu xe off-road. Khoảng sáng gầm xe 195 mm giúp xe đi địa hình mà không bị ảnh hưởng đến pin.
Đuôi xe trang bị cụm đèn hậu dạng dọc tạo hình giống đèn pha, cửa cốp mở ngang, tuy nhiên xe không trang bị hộp đồ nhỏ ở phía sau như những phiên bản ở thị trường quốc tế.
Xe sử dụng khung nhôm liền khối chứ không phải khung gầm rời đặc trưng trên các mẫu xe off-road. Khoảng sáng gầm xe 195 mm giúp xe đi địa hình mà không bị ảnh hưởng đến pin.
Jaecoo J6 trang bị bộ la-zăng 5 chấu, kích thước 19 inch cùng hệ thống phanh đĩa thông gió. Phía bên trong sử dụng hệ thống treo trước Mac Pherson, trong khi phía sau trang bị hệ thống treo đa điểm.
Jaecoo J6 trang bị bộ la-zăng 5 chấu, kích thước 19 inch cùng hệ thống phanh đĩa thông gió. Phía bên trong sử dụng hệ thống treo trước Mac Pherson, trong khi phía sau trang bị hệ thống treo đa điểm.
Bên trong khoang lái có không gian rộng rãi, tối giản, táp-lô tạo hình vuông vức, nam tính. Nổi bật với màn hình trung tâm kích thước 15,6 inch, có thể điều khiển tất cả các tính năng trên xe như điều hòa, đóng cửa sổ hay các tính năng an toàn, ngoài ra hỗ trợ kết nối Apple Carplay, Android Auto không dây cùng ra lệnh giọng nói bằng tiếng Anh. Hệ thống điều hoà tự động hai vùng, có lọc bụi mịn PM2.5.
Bên trong khoang lái có không gian rộng rãi, tối giản, táp-lô tạo hình vuông vức, nam tính. Nổi bật với màn hình trung tâm kích thước 15,6 inch, có thể điều khiển tất cả các tính năng trên xe như điều hòa, đóng cửa sổ hay các tính năng an toàn, ngoài ra hỗ trợ kết nối Apple Carplay, Android Auto không dây cùng ra lệnh giọng nói bằng tiếng Anh. Hệ thống điều hoà tự động hai vùng, có lọc bụi mịn PM2.5.
Màn hình đa thông tin sau vô-lăng dạng kỹ thuật số kích thước 9,2 inch. Vô-lăng ba chấu tích hợp hai con lăn tăng giảm âm lượng và điều hòa nhiệt độ kèm nút thoại rảnh tay. Cần số tích hợp sau vô-lăng như các mẫu xe của Mercedes.
Ngoài các tính năng an toàn cơ bản như ABS, EBD, BA, ESC, hỗ trợ kiểm soát xuống dốc, cảm biến trước/sau và 6 túi khí, Jaecoo J6 còn trang bị hệ thống an toàn ADAS với kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo va chạm trước và sau, cảnh báo xe phía trước xuất phát, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ lái xe trong tình trạng tắc đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi cùng camera 540 độ (camera 360 có thêm chức năng xuyên gầm giả lập).
Màn hình đa thông tin sau vô-lăng dạng kỹ thuật số kích thước 9,2 inch. Vô-lăng ba chấu tích hợp hai con lăn tăng giảm âm lượng và điều hòa nhiệt độ kèm nút thoại rảnh tay. Cần số tích hợp sau vô-lăng như các mẫu xe của Mercedes.
Ngoài các tính năng an toàn cơ bản như ABS, EBD, BA, ESC, hỗ trợ kiểm soát xuống dốc, cảm biến trước/sau và 6 túi khí, Jaecoo J6 còn trang bị hệ thống an toàn ADAS với kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo va chạm trước và sau, cảnh báo xe phía trước xuất phát, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ lái xe trong tình trạng tắc đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi cùng camera 540 độ (camera 360 có thêm chức năng xuyên gầm giả lập).
Khu vực yên ngựa tối giản, thiết kế hổng ruột, chỉ trang bị núm xoay lựa chọn chế độ lái tạo hình viên pha lê, cùng sạc không dây và hộc để cốc. Xe có 6 chế độ lái gồm Tiêu chuẩn, tiết kiệm, thể thao, tuyết, bùn và cát.
Khu vực yên ngựa tối giản, thiết kế hổng ruột, chỉ trang bị núm xoay lựa chọn chế độ lái tạo hình viên pha lê, cùng sạc không dây và hộc để cốc. Xe có 6 chế độ lái gồm Tiêu chuẩn, tiết kiệm, thể thao, tuyết, bùn và cát.
Cửa sổ trời của J6 dạng Panorama. Ghế bọc da nhân tạo với tông màu nâu chủ đạo, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, trong khi ghế phụ chỉnh điện 4 hướng.
Cửa sổ trời của J6 dạng Panorama. Ghế bọc da nhân tạo với tông màu nâu chủ đạo, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, trong khi ghế phụ chỉnh điện 4 hướng.
Hàng ghế sau rộng rãi, lưng có độ ngả lớn, sàn phẳng có thể ngồi ba người lớn. Hàng sau trang bị cửa gió điều hoà cùng hai cổng sạc USB Type-A và Type-C. Hệ thống loa Infinity 12 loa.
Hàng ghế sau rộng rãi, lưng có độ ngả lớn, sàn phẳng có thể ngồi ba người lớn. Hàng sau trang bị cửa gió điều hoà cùng hai cổng sạc USB Type-A và Type-C. Hệ thống loa Infinity 12 loa.
Dưới nắp ca-pô được ốp tấm nhựa bịt kín khoang môtơ. Jaecoo J6 phiên bản AWD sử dụng hai môtơ điện đặt ở hai cầu, công suất 275 mã lực và mô-men xoắn 385 Nm. Thời gian tăng tốc 0-100 km/h trong 6,5 giây và đạt tốc độ tối đa 150 km/h.
Xe lắp khối pin 69,77 kWh cho phạm vi hoạt động 364 km theo tiêu chuẩn WLTC, tức trung bình hơn 19 kWh/100 km. Pin đáp ứng công suất sạc nhanh 80 kW, từ 30% lên 80% trong 30 phút, nếu sạc chậm, thời gian lên tới 12,5 giờ. Hãng chưa tiết lộ thông số bản RWD.
Theo nhân viên bán hàng của Omoda & Jaecoo Việt Nam, J6 sẽ được bán ra vào cuối tháng 9 năm nay, chỉ bán phiên bản AWD. Trong khi đó phiên bản RWD chưa có lịch ra mắt. Dự kiến mức giá xung quanh ngưỡng gần 900 triệu. Trong khi đó, J7 có giá 799-999 triệu đồng.
Trước đó, hồi tháng 5, Geleximco (tập đoàn liên doanh phân phối Omova và Jaecoo tại Việt Nam), đã khởi công xây dựng nhà máy tại Thái Bình, có thể sớm đi vào hoạt động lắp ráp xe từ 2026.
Dưới nắp ca-pô được ốp tấm nhựa bịt kín khoang môtơ. Jaecoo J6 phiên bản AWD sử dụng hai môtơ điện đặt ở hai cầu, công suất 275 mã lực và mô-men xoắn 385 Nm. Thời gian tăng tốc 0-100 km/h trong 6,5 giây và đạt tốc độ tối đa 150 km/h.
Xe lắp khối pin 69,77 kWh cho phạm vi hoạt động 364 km theo tiêu chuẩn WLTC, tức trung bình hơn 19 kWh/100 km. Pin đáp ứng công suất sạc nhanh 80 kW, từ 30% lên 80% trong 30 phút, nếu sạc chậm, thời gian lên tới 12,5 giờ. Hãng chưa tiết lộ thông số bản RWD.
Theo nhân viên bán hàng của Omoda & Jaecoo Việt Nam, J6 sẽ được bán ra vào cuối tháng 9 năm nay, chỉ bán phiên bản AWD. Trong khi đó phiên bản RWD chưa có lịch ra mắt. Dự kiến mức giá xung quanh ngưỡng gần 900 triệu. Trong khi đó, J7 có giá 799-999 triệu đồng.
Trước đó, hồi tháng 5, Geleximco (tập đoàn liên doanh phân phối Omova và Jaecoo tại Việt Nam), đã khởi công xây dựng nhà máy tại Thái Bình, có thể sớm đi vào hoạt động lắp ráp xe từ 2026.
Minh Quân