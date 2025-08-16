Jaecoo J6 - xe điện phong cách off-road chào khách Việt

Sau chiếc CUV cỡ C J7 ra mắt vào đầu năm 2025, Omada & Jaecoo Việt Nam tiếp tục mang về mẫu xe điện J6 thuộc phân khúc cỡ B+. Xe được trưng bày tại phố đi bộ Hồ Gươm, chưa ra mắt chính thức.

Xe được phát triển dựa trên Chery iCar 03 – mẫu xe dành riêng cho thị trường Trung Quốc, tuy nhiên J6 là sản phẩm toàn cầu nên không có nhiều thay đổi so với iCar 03.