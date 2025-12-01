Jaecoo J5, Omoda 4 sắp lắp ráp tại Việt Nam

Hai mẫu xe đầu tiên của O&J dự kiến lắp ráp tại nhà máy mới ở Hưng Yên sau khi hoàn thiện vào tháng 6/2026.

Trong sự kiện kỷ niệm một năm của Omoda & Jaecoo ở thị trường Việt Nam ngày 29/11, hãng xe Trung Quốc hé lộ hai mẫu xe sẽ lắp ráp tại nhà máy ở Hưng Yên sau khi hoàn thành. Hai mẫu xe lắp ráp dự kiến từ tháng 6/2026 là Jaecoo J5 và Omoda 4, theo chia sẻ từ đại diện hãng.

Crossover điện Jaecoo J5 EV giới thiệu tại triển lãm Bangkok Motor Show 2025. Ảnh:Paultan

Cả hai đều thuộc phân khúc xe gầm cao cỡ B+. Trong kế hoạch dòng xe mới từ 2026, mẫu J5 sẽ có ba hệ truyền động, gồm thuần điện EV, plug-in hybrid (PHEV) và động cơ đốt trong (ICE). Trong khi O4 có tới bốn hệ truyền động, gồm O4 EV, O4 HEV, O4 PHEV và O4 ICE.

Ngoài J5 và O4 thì O&J chưa tiết lộ kế hoạch cho các mẫu như J6, J8 và C7. Nhưng hãng xe Trung Quốc đã tiết lộ những phiên bản hệ truyền động cho J6, J8, C7. Cụ thể, J6 thuộc phân khúc C và chỉ có bản thuần điện. J8 định vị phân khúc D, hướng đến khách hàng thích off-road với hai hệ truyền động là ICE và PHEV. Mẫu gầm cao C7 thuộc phân khúc C+ và cũng có hệ truyền động như J8.

Việc O&J tiết lộ hai mẫu xe sẽ lắp ráp tại Việt Nam cho thấy cách mà hãng xe Trung Quốc khẳng định chiến lược đầu tư lâu dài. Chỉ hơn một năm có mặt tại thị trường Việt, O&J đã xây dựng gần 40 hệ thống đại lý phân phối chính hãng trên toàn quốc và hai mẫu xe C5, J7 với nhiều phiên bản.

Lương Dũng