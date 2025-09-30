Jackpot gần 180 tỷ đồng có chủ

Vietlott vừa tìm được một khách hàng trúng giải Jackpot trị giá hơn 179 tỷ đồng sau hai tháng rưỡi tích lũy.

Tại kỳ quay thưởng tối 30/9, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã xác định được một vé trúng giải Jackpot 1 của sản phẩm Power 6/55 có dãy số 17 - 23 - 34 - 39 - 46 - 52.

Giải thưởng này trị giá hơn 179 tỷ đồng và được tích lũy trong 2,5 tháng qua. Gần nhất, Jackpot 1 tìm được chủ nhân là hôm 12/7 với trị giá gần 345 tỷ đồng. Đây cũng là giải thưởng có trị giá lớn nhất kể từ khi Vietlott bắt đầu kinh doanh xổ số điện toán từ năm 2016.

Hiện tại, Vietlott rà soát thông tin về kênh phát hành vé trúng giải thưởng lần này. Công ty có thể công bố thông tin chi tiết hơn vào ngày mai. Sau khi nộp thuế thu nhập cá nhân, khách hàng có thể thực nhận về hơn 161 tỷ đồng.

Cũng tại kỳ quay số, giải Jackpot 2 cũng tìm được chủ nhân. Theo đó, hai khách hàng cùng trúng 3,75 tỷ đồng mỗi giải.

Vietlott năm nay được Bộ Tài chính giao chỉ tiêu doanh thu có thuế đạt 8.750 tỷ đồng, lãi trước thuế 305 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước 2.023 tỷ đồng.

Nửa đầu năm nay, công ty xổ số này đạt doanh thu bán hàng 4.565 tỷ đồng, tăng hơn 12% cùng kỳ. Lãi trước thuế cũng tăng gần 16% lên mức trên 244 tỷ. Như vậy, sau một nửa chặng đường, Vietlott hoàn thành lần lượt hơn 52%, 80% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận được giao.

Tính đến nay, hệ thống phân phối của Vietlott hơn 6.620 thiết bị đầu cuối để bán vé trực tiếp và hơn 3 triệu tài khoản đăng ký dự thưởng qua điện thoại.

