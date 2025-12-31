Jackpot cuối cùng năm 2025 có chủ

Tối 31/12, Vietlott đã xác định được một khách hàng trúng Jackpot trị giá hơn 17 tỷ đồng.

Tại kỳ mở thưởng tối nay, vé trúng giải Jackpot của sản phẩm Mega 6/45 có dãy 01-25-35-36-37-45. Giải thưởng này có trị giá gần 17,2 tỷ đồng. Như vậy, sau khi nộp thuế thu nhập cá nhân, khách hàng này có thể nhận về khoản 15,5 tỷ đồng.

Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) sẽ công bố kênh phát hành vé trúng thưởng này sau khi hoàn thành việc tra soát. Theo quy định của công ty, chi nhánh quản lý địa bàn phát hành vé trúng thưởng sẽ tiếp nhận đề nghị và tổ chức trao thưởng cho khách hàng (nếu mua vé qua kênh đại lý truyền thống).

Bên cạnh giải cao nhất, hôm nay Vietlott cũng tìm được 12 khách trúng giải nhất (10 triệu đồng), 960 giải nhì (300.000 đồng) và hơn 17.500 giải ba (30.000 đồng).

Năm 2025, Vietlott đặt mục tiêu tổng doanh thu trên 8.750 tỷ và lãi trước thuế 305 tỷ đồng. Các khoản nộp ngân sách khoảng 2.000 tỷ. Sau nửa năm, công ty đạt doanh thu 4.565 tỷ đồng, tương ứng hơn 52% mục tiêu cả năm. Vietlott ghi nhận lợi nhuận trước thuế khoảng 244 tỷ.

Tính đến nay, hệ thống phân phối của Vietlott hơn 6.620 thiết bị đầu cuối để bán vé trực tiếp và hơn 3 triệu tài khoản đăng ký dự thưởng qua điện thoại.

Sau khoảng 9 năm kinh doanh, hãng xổ số điện toán này đã trả thưởng cho khách hàng gần 1 tỷ USD. Mức này tương đương trên 2.800 tỷ đồng mỗi năm.

Anh Tú