Jack Dorsey 'hủy kết bạn' với Mark Zuckerberg

Tỷ phú Jack Dorsey tuyên bố xóa tài khoản Instagram và sẽ không dùng bất cứ sản phẩm nào liên quan đến Meta của Mark Zuckerberg.

"Tôi đã xóa tài khoản Instagram sau 12 năm gắn bó và chuyển sang X", Jack Dorsey, nhà đồng sáng lập Twitter, nói ngày 18/8.

Ông cho biết tài khoản của ông là một trong 10 tài khoản đầu tiên được lập trên Instagram. Ông cũng là một trong những nhà đầu tư thiên thần ngay khi mạng xã hội hình ảnh mới thành lập.

"Họ sẽ trao tài khoản @Jack cho ai sau khi tôi rời đi?", ông đặt câu hỏi và cho biết mình cũng không có tài khoản Facebook hay WhatSApp.

Jack Dorsey phát biểu tại Học viện Công nghệ Ấn Độ (IIT) ở New Delhi ngày 12/11/2018. Ảnh: Reuters

Khi được hỏi về lý do xóa Instagram, Dorsey đáp: "Tất cả quá 'meta' để trở nên thú vị hơn". Ông cho rằng mạng xã hội của Mark Zuckerberg không còn sức hấp dẫn và dần trở nên vô thực. Trong một podcast năm 2020, Dorsey cũng nói tầm nhìn của ông và Mark Zuckerberg không tương đồng, nên ông không dùng bất kỳ sản phẩm nào của Meta.

Thông báo của Dorsey nhanh chóng thu hút sự chú ý của Elon Musk. Tỷ phú gốc Nam Phi để lại một biểu tượng ngọn lửa dưới bài viết, khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu động thái này có đủ để giữ chân cựu CEO Twitter ở lại X.

Dorsey từ chức CEO Twitter năm 2021. Đến tháng 10/2022, Musk mua lại nền tảng này. Dorsey luôn theo dõi chặt chẽ việc tiếp quản và vận hành công ty của Musk. Ông từng nhận lỗi về mình khi Musk tiến hành sa thải nhân sự ở Twitter.

Dorsey tỏ ra ủng hộ Musk khi Zuckerberg ra mắt Threads. Khi hai tỷ phú lời qua tiếng lại và chuẩn bị cho trận đấu tay đôi, Dorsey nhiều lần đăng bài trên X để châm biến ứng dụng Threads.

Theo cuốn No Filter: The Inside Story of Instagram năm 2020 của nhà báo công nghệ Sarah Frier, Dorsey đã tham gia đầu tư từ trước khi nền tảng được gọi là Instagram, thậm chí tìm cách mua lại ứng dụng. Dorsey nói với nhà sáng lập Instagram năm 2013 rằng ông "đau lòng khi Facebook giành Instagram trước Twitter".

Năm 2019, khi Facebook bị chỉ trích vì không kiểm tra tính xác thực của quảng cáo chính trị, Dorsey chê bai lập luận về quyền tự do ngôn luận của Zuckerberg. Ông cũng chế giễu kế hoạch đổi thương hiệu Facebook thành logo toàn chữ hoa và kế hoạch metaverse của đối thủ.

Khương Nha (theo Business Insider)