J&T Express tuyển thực tập sinh bồi dưỡng lớp nhân sự kế cận

J&T Express tuyển thực tập sinh để đào tạo lớp nhân sự kế cận, hướng đến phát triển bền vững thay vì chỉ giải quyết ngắn hạn.

Trong bối cảnh dân số Việt Nam đang già hóa, bài toán thiếu hụt lao động trẻ hiện hữu. Để không rơi vào thế "tre già mà măng chưa kịp mọc", nhiều doanh nghiệp đã coi thực tập sinh không chỉ là nguồn nhân lực tạm thời, mà còn là vườn ươm cho lớp nhân sự kế cận.

Đơn cử, J&T Express chủ động tìm lời giải bằng cách khởi động chương trình tuyển dụng "Thực tập sinh tạo nguồn" với mục tiêu hỗ trợ sinh viên thực hành, đồng thời định hướng trở thành một phần trong đội ngũ chính thức sau khi kết thúc kỳ thực tập.

"Chương trình được thiết kế theo mô hình đào tạo thực chiến, với sự đồng hành của đội ngũ mentor giàu kinh nghiệm. Thực tập sinh không chỉ học việc mà còn được tham gia vào các dự án thật, giúp rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn", đại diện J&T Express cho biết.

Các thực tập sinh tại lớp học kỹ năng mềm do J&T Express tổ chức. Ảnh: J&T Express

Nguyễn Quỳnh Hương (22 tuổi, Cần Thơ) từ Thực tập sinh PR trở thành nhân viên chính thức tại bộ phận Marketing của J&T Express, chia sẻ, những ngày đầu thực tập, Hương choáng ngợp với nhịp làm việc nhanh và yêu cầu khắt khe trong việc viết thông cáo báo chí hay làm việc với các bên truyền thông. Có lúc em cảm thấy bị quá tải, nhưng nếu chỉ dừng lại ở vai trò học việc thì sẽ không thể trưởng thành. "Em chọn cách chủ động học hỏi, mạnh dạn đề xuất ý kiến và nhận nhiệm vụ khó hơn. Nhờ vậy mà em được mentor tin tưởng, trao cơ hội tham gia vào các dự án PR quan trọng", Hương nói.

Trong khi đó, Nguyễn Bình Phương Thi (22 tuổi, Lâm Đồng) khởi đầu với vai trò thực tập sinh Trade Marketing, hiện là nhân viên Trade Marketing, nhìn nhận, điều khó nhất không phải kiến thức, mà là sự kiên nhẫn. "Gen Z như tụi em thường muốn kết quả nhanh, nhưng Trade Marketing lại đòi hỏi sự tỉ mỉ và theo dõi dài hạn", Thi nói. Để chứng minh năng lực, cô chọn cách làm việc kỷ luật, chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi trình bày với mentor, học cách lắng nghe thay vì phản biện ngay. Những thay đổi nhỏ nhưng bền bỉ đã giúp Thi được anh chị trong doanh nghiệp công nhận sự tiến bộ.

Quỳnh Hương (bên trái) và Phương Thi hiện là nhân sự chính thức tại J&T Express. Ảnh: J&T Express

Hương và Thi đều thuộc thế hệ gen Z. Cả hai đều đồng tình rằng điều quý giá nhất không chỉ là tấm vé trở thành nhân viên chính thức, mà còn là sự tin tưởng từ mentor và đồng nghiệp.

Thực tế, dù đang là lực lượng lao động được săn đón, gen Z không dễ dàng để các nhà tuyển dụng chinh phục. Họ bước vào thị trường việc làm với sự tự tin, đề cao sự độc lập và khát khao khẳng định dấu ấn cá nhân. Một khảo sát của Anphabe cho thấy, hơn 80% Gen Z khẳng định hiểu rõ bản thân và biết chính xác điều mình muốn - khác xa so với các thế hệ trước. Với họ, công việc không chỉ là thu nhập mà còn là môi trường để thể hiện cá tính, tìm kiếm niềm vui và lan tỏa các giá trị xã hội. Thậm chí, hơn 1/3 sinh viên Gen Z mong muốn làm việc tại môi trường khởi nghiệp đầy thử thách.

Đội ngũ mentor của J&T Express đồng hành cùng các thực tập sinh. Ảnh: J&T Express

Là Trưởng phòng nhân sự J&T Express, bà Kiều Thị Tiên Dung, nhận định, nếu doanh nghiệp chỉ nhìn vào sự khác biệt để e ngại thì có thể bỏ lỡ một cơ hội tuyển dụng lớn. "Với chúng tôi, Gen Z không phải rào cản, mà là cơ hội. Điều quan trọng là doanh nghiệp phải đủ linh hoạt, trao cho các bạn trẻ một môi trường cởi mở để cùng đồng sáng tạo và phát triển. Khi làm được điều đó, Gen Z sẽ trở thành sức mạnh chứ không phải gánh nặng", bà Dung cho hay.

Cũng theo bà Dung, tại J&T Express, doanh nghiệp hướng tới xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, tôn trọng quan điểm cá nhân. Với sự đồng hành sát sao của đội ngũ mentor giàu kinh nghiệm, các bạn trẻ sẽ được phát huy tối đa năng lực

(Nguồn: J&T Express)