J&T Express truyền cảm hứng phát triển bền vững tại Better Choice Awards

J&T Express vào Top 5 thương hiệu cống hiến vì phát triển bền vững và chuyển đổi xanh, nhận gần 5.300 lượt bình chọn từ cộng đồng tại lễ trao giải Better Choice Awards 2025.

Theo đại diện đơn vị, thành quả này là sự ghi nhận cho những nỗ lực của doanh nghiệp trong hành trình xây dựng chiến lược phát triển gắn liền với mục tiêu ESG toàn diện. Nhiều năm qua, J&T Express coi phát triển bền vững là định hướng trọng tâm, phối hợp triển khai chiến lược ESG từ cấp độ toàn cầu đến từng quốc gia, công khai báo cáo ESG thường niên, kiên định với mục tiêu Net Zero 2050 và áp dụng chiến lược 3R (Reduce - Replace - Resolve).

Không chỉ là khẩu hiệu, đơn vị đã hiện thực hóa bằng nhiều giải pháp cụ thể. Ngay từ tháng 10/2023, doanh nghiệp đã áp dụng túi sinh thái ở phạm vi toàn quốc. Theo số liệu đến tháng 7 năm nay, đơn vị đã đưa vào sử dụng 226.000 túi, với gần 10 triệu lượt sử dụng trong 7 tháng đầu năm, góp phần cắt giảm đáng kể lượng phát thải CO2 so với bao bì nhựa truyền thống. Song song, đơn vị cũng đạt chứng nhận ISO/IEC 27001:2022, khẳng định năng lực vận hành an toàn và bền vững.

J&T Express (thứ ba bên phải) được vinh danh là Top 5 thương hiệu cống hiến vì phát triển bền vững và chuyển đổi xanh tại Better Choice Awards 2025 diễn ra ngày 3/10 tại Hà Nội. Ảnh: J&T Express

Ở mảng vận hành, doanh nghiệp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống quản lý JMS nhằm tối ưu lộ trình, tiết kiệm nhiên liệu và giảm quãng đường dư thừa. Đặc biệt trong năm 2025, J&T Express đầu tư hơn 1.000 xe đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5, tích hợp cảm biến nhiên liệu, thể hiện quyết tâm từng bước xây dựng mô hình logistics xanh phù hợp xu thế phát triển bền vững trên toàn cầu.

J&T Express đổi mới công nghệ, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm giao - nhận hiệu quả. Ảnh: J&T Express

Không chỉ tập trung vào công nghệ, đơn vị còn tích cực gắn kết cùng cộng đồng thông qua nhiều chương trình thiết thực. Năm 2023, doanh nghiệp khởi xướng hoạt động thu gom rác thải tái chế làm bàn ghế cho học sinh, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Năm 2024, đơn vị tham gia trồng 15.000 cây tràm nội tại U Minh Thượng, hưởng ứng đề án "Trồng một tỷ cây xanh" của Chính phủ. Đến năm 2025, chương trình được tiếp nối bằng dự án trồng cây đô thị tại Công viên Chu Văn An (Hà Nội), lan tỏa tinh thần sống xanh ngay giữa lòng thủ đô.

J&T Express hưởng ứng đề án "Trồng một tỷ cây xanh" của Chính phủ. Ảnh: J&T Express

Trước đó, doanh nghiệp còn hợp tác với UBND thành phố Huế và nhiều địa phương khác để hỗ trợ logistics cho các làng nghề truyền thống, hỗ trợ phân phối sản phẩm nông sản địa phương thuận lợi hơn, từ đó thúc đẩy kinh tế xanh và phát triển bền vững.

J&T Express cũng đưa vào triển khai Quỹ J&T Care nhằm hỗ trợ nhân viên hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tổ chức các hoạt động tài trợ giáo dục, an sinh xã hội cho trẻ em ở vùng cao. "Những hành động thiết thực này đã góp phần giúp J&T Express trở thành một trong những thương hiệu được cộng đồng tin tưởng và đánh giá cao", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Ngoài việc được vinh danh ở vị trí Top 5 thương hiệu cống hiến vì phát triển bền vững và chuyển đổi xanh, J&T Express còn nhận được sự ủng hộ lớn từ cộng đồng qua phần bình chọn trực tuyến trên nền tảng BetterChoice.vn khi được ghi nhận ở vị trí thứ hai cho hạng mục Giải pháp Đột phá cho Giao thông Vận tải trên Nền tảng Số và vị trí thứ ba cho hạng mục Sáng kiến về công nghệ xanh và năng lượng bền vững.

Doanh nghiệp mang đến những giá trị bền vững cho cộng đồng bằng chuỗi hoạt động và dự án thiết thực. Ảnh: J&T Express

"Giải thưởng Better Choice Awards là nguồn động lực để chúng tôi tiếp tục theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ xanh và gắn kết cùng cộng đồng. Đây không chỉ là thành tích của đơn vị, mà còn là niềm tin và sự đồng hành từ khách hàng, đối tác và toàn thể nhân viên", đại diện J&T Express chia sẻ.

Better Choice Awards là giải thưởng thường niên do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp Công ty Cổ phần VCCorp, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính tổ chức, với mục tiêu tìm kiếm, tôn vinh và lan tỏa những sáng kiến, sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu vì cộng đồng. Giải thưởng đặt trọng tâm vào các tiêu chí phát triển bền vững, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và tạo tác động tích cực đến xã hội. Các hạng mục được đánh giá dựa trên sự kết hợp giữa bình chọn trực tuyến từ cộng đồng trên nền tảng BetterChoice.vn và thẩm định chuyên môn từ hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia, học giả và nhà báo uy tín, nhờ đó bảo đảm tính minh bạch, khách quan và độ tin cậy.

Mùa giải 2025, chương trình quy tụ hàng trăm đề cử từ nhiều lĩnh vực, nổi bật là sự tham gia của các doanh nghiệp logistics- một trong những ngành giữ vai trò then chốt trong tiến trình phát triển kinh tế xanh tại Việt Nam. Với sự đồng hành của cộng đồng người tiêu dùng và sự đánh giá nghiêm túc từ hội đồng thẩm định, Better Choice Awards ngày càng khẳng định vị thế là thước đo uy tín cho niềm tin, trách nhiệm xã hội và giá trị bền vững của các thương hiệu.

(Nguồn: J&T Express)