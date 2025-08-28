J&T Express trồng hàng nghìn cây lan tỏa tinh thần xanh dịp Quốc khánh 2/9

Hoạt động trồng cây triển khai tại công viên Chu Văn An - khu vực được quy hoạch trở thành không gian sinh thái phục vụ cộng đồng dân cư phía Tây Nam Hà Nội.

Nhân dịp hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Công ty J&T Express phối hợp cùng Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường – Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Thanh Liệt (Hà Nội) tổ chức lễ phát động trồng cây "Kiến tạo tương lai - J&T Express chung sức trồng một tỷ cây xanh".

Bà Đoàn Thị Hồng Hạnh, Phó chánh Văn phòng Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường – Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại sự kiện. Ảnh: J&T Express

Sự kiện diễn ra tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường Thanh Liệt, thu hút đông đảo người dân địa phương, lực lượng thanh niên, hội phụ nữ và các cán bộ môi trường tham gia.

Ngay sau lễ phát động, hoạt động trồng cây được triển khai tại Công viên Chu Văn An - khu vực được quy hoạch trở thành không gian sinh thái phục vụ cộng đồng dân cư phía Tây Nam Hà Nội. "Những hàng cây đô thị được trồng mới tại đây không chỉ góp phần giảm ô nhiễm không khí mà còn hướng đến mục tiêu xây dựng ‘lá phổi xanh’ giữa lòng Thủ đô", đại diện ban tổ chức cho biết.

Ông Trình Quốc Thắng, Phó chủ tịch UBND phường Thanh Liệt cùng Ban Quan lý Đầu tư - Hạ tầng phường Thanh Liệt (áo kẻ, giữa) nhận bảng tượng trưng từ Đại diện Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường và công ty J&T Express Việt Nam (ngoài cùng bên phải). Ảnh: J&T Express Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện UBND phường Thanh Liệt nhấn mạnh: "Hoạt động này không chỉ mang giá trị môi trường, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm cộng đồng nhân dịp Quốc khánh. Đó là sự chung tay giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân trong xây dựng Thủ đô xanh - sạch - đẹp".

J&T Express cho biết, đây là hoạt động tiếp nối trong chuỗi chương trình "Kiến tạo tương lai - J&T chung sức trồng một tỷ cây xanh", đồng hành cùng đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Sự kiện thu hút đông đảo người dân địa phương tham gia. Ảnh: J&T Express

"Chúng tôi xem việc đồng hành cùng Hà Nội xanh là một phần trong cam kết phát triển bền vững. Khi chính quyền định hướng, doanh nghiệp hành động và người dân cùng hưởng ứng, hiệu quả không chỉ đến từ số cây trồng được mà còn từ nhận thức thay đổi về lối sống xanh", đại diện J&T Express chia sẻ.

Không dừng lại ở hoạt động trồng cây tại Hà Nội, thời gian qua, đơn vị còn thực hiện nhiều chương trình vì môi trường khác như trồng 15.000 cây tràm cừ tại Vườn quốc gia U Minh Thượng, Kiên Giang (2024), góp phần mở rộng hệ sinh thái rừng ngập nước.

J&T Express Việt Nam tham gia trồng cây rừng ngập nước tại Vườn Quốc gia U Minh Thượng. Ảnh: J&T Express

Tái chế rác thải thành bàn ghế học sinh tặng các trường học tại Hà Nội, TP HCM và Bắc Ninh (2023), nâng cao nhận thức về tái sử dụng tài nguyên cho thế hệ trẻ.

Đại diện Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường đánh giá cao sự tham gia của khối tư nhân, cho rằng, điểm quan trọng của phong trào trồng cây hiện nay không chỉ nằm ở con số, mà là khả năng lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường tới từng người dân. Sự đồng hành của doanh nghiệp như J&T Express tạo nên sức mạnh cộng hưởng cho toàn xã hội.

Trong bối cảnh đất nước kỷ niệm những ngày lễ trọng đại, những hàng cây được trồng tại công viên Chu Văn An không chỉ là mảng xanh vật chất, mà còn thể hiện tinh thần gắn kết giữa các thế hệ, giữa truyền thống và hành động vì tương lai. J&T Express cho biết sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động vì môi trường tại nhiều địa phương khác, tạo nên mạng lưới hành động xanh xuyên suốt từ rừng quốc gia đến đô thị, từ trường học đến khu dân cư – góp phần vào hành trình phát triển bền vững của Việt Nam.

Thế Đan