J&T Express tăng cường vận hành với 315 xe tải mới

J&T Express vừa nhận bàn giao 315 xe tải mới từ Thaco Auto nhằm đáp ứng tốc độ tăng trưởng của thương mại điện tử và nhu cầu giao nhận ngày càng cao.

Trước áp lực gia tăng về khối lượng hàng hóa cùng kỳ vọng ngày càng cao từ khách hàng, các doanh nghiệp logistics liên tục nâng cấp hạ tầng vận hành để duy trì lợi thế cạnh tranh. Đây cũng là lý do J&T Express đẩy mạnh đầu tư đội xe mới, đồng thời chuẩn hóa toàn bộ hệ thống hậu cần - từ kho bãi, công nghệ đến nguồn nhân lực nhằm tối ưu hiệu suất vận hành và đảm bảo các phương tiện được khai thác hiệu quả ngay từ thời điểm bàn giao.

Đại diện hai doanh nghiệp trong lễ bàn giao xe. Ảnh: J&T Express

Lô xe tiếp nhận gồm 55 xe Thaco Towner Van và 260 xe Thaco Linker, đánh dấu bước tiến trong chiến lược mở rộng quy mô vận hành và nâng cao chất lượng dịch vụ của J&T Express trên toàn quốc. Các dòng xe được lựa chọn đều sở hữu nhiều ưu điểm, đáp ứng tốt yêu cầu vận hành đặc thù của ngành giao nhận.

Thaco Towner Van với thiết kế linh hoạt, dễ dàng di chuyển trong đô thị, tiết kiệm nhiên liệu, là giải pháp phù hợp cho hoạt động giao hàng nội thành. Trong khi đó, Thaco Linker trang bị động cơ Weichai thế hệ mới đạt chuẩn khí thải Euro 5, vận hành ổn định, kết hợp thùng hàng dung tích lớn, là lựa chọn cho các tuyến giao hàng liên tỉnh hoặc trung chuyển khối lượng lớn.

J&T Express cung cấp dịch vụ giao hàng trên toàn quốc. Ảnh: J&T Express

Đại diện J&T Express cho biết, số xe tải mới sẽ được phân bổ về các trung tâm khai thác trên toàn quốc nhằm rút ngắn thời gian xử lý đơn hàng, cải thiện tốc độ giao nhận và nâng cao trải nghiệm khách hàng trên từng dịch vụ.

Việc tiếp tục hợp tác với Thaco Auto trong đợt đầu tư lần này đồng thời cho thấy sự tin tưởng giữa hai doanh nghiệp. "Đây không chỉ là thương vụ cung ứng phương tiện, mà còn thể hiện cam kết hợp tác lâu dài, cùng hướng đến mục tiêu vận hành hiệu quả, bền vững và lấy khách hàng làm trung tâm", đại diện đơn vị nói thêm.

(Nguồn: J&T Express)