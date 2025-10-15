J&T Express ra mắt mini app trên Zalo

Mini app trên Zalo cho phép khách hàng tra cứu hành trình, tạo đơn ngay trong khung chat mà không cần tải ứng dụng hay đăng ký tài khoản

Theo Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (Vecom), tính đến tháng 1/2024, Việt Nam có 72,7 triệu người dùng mạng xã hội, chiếm 73,3% dân số. Trong bối cảnh nhóm khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh nhỏ lẻ gia tăng nhu cầu giao nhận nhanh, tiện lợi, không muốn cài thêm ứng dụng, J&T Express triển khai mini app trên Zalo.

Giải pháp này phù hợp với nhóm người dùng ít có xu hướng tải ứng dụng mới hoặc đăng ký tài khoản, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận phân khúc đơn hàng ngoài sàn thương mại điện tử. Mini app cho phép đặt và theo dõi đơn hàng nhanh hơn nhờ giao diện tối giản, tận dụng hệ sinh thái Zalo để rút gọn các bước đăng nhập, xác minh, giúp trải nghiệm gửi hàng liền mạch.

Với nhu cầu gửi hàng, người dùng chỉ cần thao tác ba bước: tìm "J&T Express Vietnam" trên mục khám phá của Zalo để truy cập mini app; chọn "tạo đơn" và nhập thông tin; xác nhận để nhận mã đơn hàng. Mã này được dùng để tra cứu hành trình tại mục "tra cứu đơn hàng", bằng cách nhập mã cùng bốn số cuối điện thoại người gửi hoặc người nhận.

Song song, đơn vị hỗ trợ tạo đơn qua hotline 19001088 (phím 1), kết nối trực tiếp với nhân viên chăm sóc khách hàng. Khách hàng chỉ cần cung cấp thông tin cơ bản (tên, số điện thoại, địa chỉ người gửi - người nhận, loại hàng, cân nặng). Nhân viên sẽ đến tận nơi nhận hàng, giúp quá trình giao nhận diễn ra nhanh chóng, thuận tiện.

Việc gửi hàng thuận tiện hơn khi khách hàng có thể thực hiện thao tác gửi trực tiếp trên J&T Express Zalo mini app. Ảnh: J&T Express

J&T Express cho biết, doanh nghiệp liên tục đổi mới, giới thiệu các giải pháp gửi hàng hiện đại, tiện lợi, phù hợp thói quen sử dụng dịch vụ số, thể hiện cam kết nâng cao chất lượng với tinh thần "giao đúng giờ, nhận chu toàn".

Thời gian tới, doanh nghiệp cho biết sẽ đẩy mạnh truyền thông để hướng dẫn khách hàng làm quen với mini app và hotline, đồng thời duy trì các kênh truyền thống như bưu cục nhằm phục vụ đa dạng đối tượng. Hệ sinh thái giao nhận cũng sẽ được mở rộng với nhiều tiện ích mới, như tính năng quét QR trực tiếp từ shipper hoặc tại bưu cục để tạo đơn, giúp khách hàng thao tác nhanh và thuận tiện hơn.

J&T Express cũng triển khai dán mã QR tại các điểm công cộng nhằm tăng nhận diện thương hiệu và hỗ trợ người dùng dễ dàng tiếp cận dịch vụ. Bên cạnh đó, hệ thống tủ Smartbox được lắp đặt tại nhiều tỉnh, mang đến giải pháp nhận bưu kiện 24/7 không cần chờ shipper.

Ảnh: J&T Express là trợ thủ cho khách hàng vãng lai, cá nhân và hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Ảnh: J&T Express

Đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh, Zalo mini app sẽ mang đến cho khách hàng trải nghiệm gửi hàng nhanh chóng, tiện lợi và dễ tiếp cận hơn. "Chúng tôi luôn hướng mọi giải pháp theo tiêu chí hiệu quả và lấy khách hàng làm trung tâm", vị đại diện nói.

Thế Đan