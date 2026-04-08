J&T Express giới thiệu ứng dụng giao hàng tận nơi chỉ từ một đơn

J&T Express ra mắt ứng dụng gửi hàng cá nhân, cho phép tạo đơn, theo dõi và lấy hàng tận nơi trên điện thoại, hướng tới trải nghiệm linh hoạt, thuận tiện.

Vào mùa hè, thời tiết nắng nóng, mưa bất chợt cùng nhịp sống bận rộn khiến nhu cầu gửi đồ cho người thân, bạn bè gia tăng, đồng thời, đòi hỏi dịch vụ linh hoạt, hạn chế di chuyển.

Theo ghi nhận của J&T Express, nhóm khách hàng cá nhân, những người không gửi hàng thường xuyên và không phục vụ mục đích kinh doanh, đang dần thay đổi hành vi. Thay vì mang hàng ra bưu cục, chờ đợi hoặc điền thông tin thủ công, nhiều người tìm đến các giải pháp số hóa, cho phép chủ động toàn bộ quy trình chỉ với thiết bị di động.

Do đó, đơn vị ra mắt ứng dụng gửi hàng dành cho khách hàng cá nhân nhằm mở rộng trải nghiệm dịch vụ đến nhóm người dùng phổ thông. Ứng dụng được thiết kế theo hướng đơn giản hóa thao tác, giúp người dùng gửi hàng mọi lúc, mọi nơi mà không cần kinh nghiệm trước đó.

Người dùng trải nghiệm dịch vụ gửi hàng cá nhân trong một sự kiện tại Hà Nội. Ảnh: J&T Express

Một thay đổi dễ nhận thấy trong quy trình gửi hàng cá nhân là cách thức tạo đơn hàng. Thay vì ghi chép thông tin người nhận, mang hàng đến điểm gửi và chờ xử lý, người dùng có thể hoàn tất toàn bộ quy trình trong thời gian ngắn trên điện thoại. Việc hiển thị rõ cước phí trước khi xác nhận đơn giúp người dùng chủ động lựa chọn dịch vụ.

Chị Ngọc Trâm (TP HCM) cho biết không gửi hàng thường xuyên nên trước đây khá lúng túng mỗi lần ra bưu cục, nhất là lúc đông người. Gần đây, chị thử tải ứng dụng của J&T Express và tạo đơn, thấy mọi thứ rõ ràng, chỉ mất vài phút nhập thông tin là có thể giao đồ.

Bên cạnh đó, dịch vụ lấy hàng tận nơi, kể cả với đơn lẻ, góp phần thay đổi cách tiếp cận việc gửi hàng. Người dùng có thể hoàn tất toàn bộ quy trình tại nhà mà không cần di chuyển, phù hợp với nhóm khách hàng cá nhân có nhu cầu phát sinh không thường xuyên.

Anh Hoàng Long (Hà Nội) chia sẻ, từ khi dùng ứng dụng, anh chỉ cần đặt lịch là có người đến lấy, chủ động hơn rất nhiều.

J&T Express giao hành tận nơi lấy hàng cho khách lẻ với từ một đơn. Ảnh: J&T Express

Bên cạnh sự thuận tiện, J&T Express chú trọng yếu tố minh bạch và khả năng theo dõi. Người dùng có thể theo dõi hành trình đơn hàng theo thời gian thực ngay trên ứng dụng, không cần giữ biên nhận hay nhập mã vận đơn như trước.

Ứng dụng còn tích hợp tính năng quản lý vận đơn theo số điện thoại đăng ký, cho phép tra cứu không chỉ các đơn hàng đã gửi mà cả những đơn hàng được giao đến từ nhiều nền tảng khác nhau.

Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ khách hàng được thiết kế nhằm giải đáp thắc mắc trong quá trình tạo đơn, gửi hàng hoặc xử lý sự cố, góp phần duy trì trải nghiệm liền mạch.

Song song với việc ra mắt ứng dụng, J&T Express triển khai chương trình ưu đãi nhằm khuyến khích người dùng mới. Đến hết ngày 30/4, khách hàng lần đầu tải ứng dụng và đăng ký tài khoản sẽ nhận voucher ưu đãi 50.000 đồng cước phí vận chuyển.

Người dùng mới nhận quà tặng trị giá 50.000 đồng cước phí gửi hàng khi tải ứng dụng và đăng ký tài khoản thành công. Ảnh: J&T Express

Theo đại diện đơn vị, trong bối cảnh nhu cầu gửi hàng cá nhân ngày càng linh hoạt, các nền tảng số hóa được kỳ vọng góp phần thay đổi cách tiếp cận dịch vụ chuyển phát. Khi quy trình gửi hàng được đơn giản hóa, trải nghiệm người dùng trở thành yếu tố quyết định khả năng duy trì và mở rộng dịch vụ.

(Nguồn: J&T Express)